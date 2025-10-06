Cartas

Nuevas concesiones de radio y TV: una amenaza para las emisoras pequeñas

Muchas estaciones comunitarias, culturales y locales que cumplen un papel esencial en la diversidad informativa y en la identidad regional se verán condenadas a desaparecer

Por Redacción de La Nación

Con profunda preocupación, observo el rumbo que ha tomado el reciente concurso de concesiones para emisoras de radio y TV convocado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Los montos de participación y garantías exigidos en esta convocatoria resultan excesivamente altos y desproporcionados para el tamaño y la realidad económica de muchas de las pequeñas y medianas emisoras de radio y televisión regional del país, como lo reseñó La Nación en su Revista Dominical (05/10/2025).








