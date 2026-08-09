Nuestros oficiales ya no dan más

Las armas del narco y de la organización territorial del grupo que lidera el Diablo son superiores a las de la OIJ. Durante su detención, que duró una hora, resultaron heridos cinco oficiales de la OIJ. Las armas decomisadas eran superiores a las utilizadas por los oficiales. Realmente fue una verdadera guerra.

La parte del Diablo obtiene dinero sucio y rápido, mientras la OIJ y la Fiscalía deben casi mendigar al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, para que se les refuerce su presupuesto destinado al combate 24/7 del crimen (muy bien) organizado. No son gastos que sobren. Los oficiales ya no dan más.

Urge nombrar, como mínimo, 100 oficiales más. Casi mil asesinatos por año no es un número de ciencia ficción. Es un número del mapa de la realidad del crimen en el territorio nacional.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes Oca

Contrabando de cigarrillos y licores

Es correcto el análisis de que bajar los impuestos a los cigarrillos disminuye el contrabando. Pero también es cierto –y la presidenta no lo entiende– que el aumento de las penas incrementa los delitos, y existen estudios técnicos que respaldan esta afirmación.

También me asombra la falta de conocimiento del ministro de Hacienda, quien no conoce o no quiere implementar un sistema de control del contrabando de cigarrillos y licores. La Unión Europea cuenta con un estricto sistema de seguimiento y rastreo de los envases de cigarrillos y licores que permite identificar la ruta de distribución de cada producto y combatir el comercio ilegal. La normativa comunitaria ha digitalizado por completo los procesos y el intercambio de datos sobre el movimiento de cigarrillos y bebidas alcohólicas sujetas a impuestos especiales, con el fin de fiscalizar el mercado en tiempo real.

Hace 20 años, estuve en una reunión en el Ministerio de Hacienda en que se expuso el sistema de control fiscal de licores y tabaco utilizado por la Comunidad Europea, pero no les interesó. Señores, sean más creativos; estudien, investiguen y dejen las ocurrencias.

José G. Umaña S., Desamparados

Queja contra Farmavalue

Expreso mi inconformidad con el servicio recibido por parte de Farmavalue. La noche del 14 de julio hice un pedido y, después de dos horas de intercambiar mensajes con el personal de atención al cliente, enviaron una factura con productos que no correspondían a lo solicitado.

Al día siguiente pedí que me llamaran para corregir el error, pero la comunicación se interrumpió en dos ocasiones. Mientras tanto, el pedido incorrecto fue enviado a mi domicilio. Lo devolví de inmediato y me indicaron que se comunicarían conmigo para dar seguimiento, pero nunca recibí respuesta.

Ante la falta de solución, debí trasladarme personalmente a la farmacia para comprar los medicamentos requeridos. Lo ocurrido evidencia serias deficiencias en la atención al cliente y en el seguimiento de los problemas.

Alejandra Víquez Rockbrand, Cartago

Licor y tabaco

Algo increíble e inaceptable, que va contra toda lógica y sentido común: ¿cómo es posible que el gobierno haya pensado en gravar más la canasta básica y, en cambio, bajar los impuestos al licor y al tabaco, bajo el pretexto de frenar el contrabando?

Es obvio que quienes manejan esta absurda idea, que por el contrario fomentaría el vicio, no consideran que, a menor costo, mayor facilidad para obtener y mantener estos vicios que tanto dañan la salud pública, la tranquilidad de los hogares y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Allí será donde llegarán las personas a mitigar las secuelas de los vicios, desangrando aún más las arcas de esta institución.

Además, hay grandes evasores que deben millones a la Caja y a quienes Hacienda debería obligar a cancelar. Esa sí sería una acción que el pueblo de Costa Rica agradecería.

Ana Isabel Vallejo Fuentes, Heredia

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