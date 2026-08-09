Cartas

Nuestros oficiales ya no dan más

El OIJ y la Fiscalía deben casi mendigar al ministro de Hacienda para que se les refuerce su presupuesto destinado al combate 24/7 del crimen (muy bien) organizado

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Por Redacción de La Nación

Las armas del narco y de la organización territorial del grupo que lidera el Diablo son superiores a las de la OIJ. Durante su detención, que duró una hora, resultaron heridos cinco oficiales de la OIJ. Las armas decomisadas eran superiores a las utilizadas por los oficiales. Realmente fue una verdadera guerra.








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