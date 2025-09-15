Cartas

Nuestra Madre está enferma y solo queda una esperanza: el tratamiento del próximo 1.° de febrero

Hace unos tres años, la comenzó a afectar un virus que la transformó de conciliadora en alborotadora, sembradora de odios y causante de división y enfrentamiento entre sus hijos

Por Redacción de La Nación

Mi Madre está enferma. Aquella Costa Rica alegre, pacífica, remanso de paz, y que solía ser en el agitado vecindario latinoamericano, como dicen en Suramérica, un bien “vividero”, está perdiendo su esencia.








