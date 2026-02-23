No todo es malo, ni siquiera cuando el dolor de espalda es insoportable

El personal del Ebáis de San Josecito de San Isidro de Heredia siempre se ha caracterizado por su buena atención. Ejemplo de esto es el trato recibido el pasado 17 de febrero, cuando, sin tener cita, me presenté con un fuerte dolor muscular en la espalda. Empezando por el guarda, la conserje, la enfermera y las secretarias, todos, con mucha amabilidad, hicieron posible yo que pudiera esperar por un espacio (si alguien no llegaba, me pasarían con la doctora y así sucedió). Al filo de las 12 mediodía, fui atendido por la doctora López quien, sacrificando su hora de almuerzo, me examinó, me recetó y hasta me explicó cómo hacer los ejercicios para aliviarme. Gracias a eso, ya me siento bien. Muchas gracias al personal de este Ebáis e insto a todos a funcionar de con la misma mística.

German Mora Ramírez, Heredia

Preguntas sobre normativa de parquímetros

Por la amenaza creciente de tacha y robo de vehículos, el uso de los parqueos públicos es ineludible, pero en su ausencia o saturación, hay que recurrir a los parquímetros municipales. Sin embargo, en la Ley 3580, que regula este servicio, no existe ningún artículo que atribuya responsabilidad alguna al municipio si alguien comete los citados delitos.

Por otro lado, el artículo 6 de dicha ley menciona que las municipalidades “determinarán, de común acuerdo con el MOPT, los espacios para zonas oficiales y parada de vehículos dedicados al transporte remunerado de personas. Por el uso de estas zonas, lo mismo que por los espacios frente a los edificios públicos, no se cobrará suma alguna”.

Esta norma taxativa impediría demarcar parquímetros con cobro en calles frente a hospitales, universidades, ministerios y otras instituciones públicas de San José y San Pedro.

Además, el artículo 11 dice que “se autoriza mediante reglamento, exonerar hasta un cincuenta por ciento (50%), del pago total del impuesto, a las personas con discapacidad y adultos mayores sobre aquellos estacionamientos señalizados en la vía pública”.

Pregunto a las instancias fiscalizadoras si esta reglamentación omite algún derecho o las municipalidades incumplen con el reglamento, concentradas en sacar el máximo beneficio del usuario sin dar nada a cambio.

Hugo Alvarado Gutiérrez, San Vicente de Moravia

Indefensión

Los pequeños comercios (panaderías, carnicerías, minisúperes, licoreras y, en especial, negocios de chinos) son asaltados arma-en-mano, con gran violencia. Lo peor es la indefensión de esta gente y la falta de políticas para detener esta seguidilla de asaltos. Por ser negocios pequeños, sus dueños no pueden comprar seguridad. El esfuerzo de estos empresarios por sobrevivir con sus ventas se ve anulado cuando, en cuestión de minutos, los delincuentes huyen con el botín.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.