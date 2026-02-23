Cartas

No todo es malo, ni siquiera cuando el dolor de espalda es insoportable

Agradezco y felicito a todo el personal del Ebáis de San Josecito de San Isidro de Heredia por su buena atención

Por Redacción de La Nación

El personal del Ebáis de San Josecito de San Isidro de Heredia siempre se ha caracterizado por su buena atención. Ejemplo de esto es el trato recibido el pasado 17 de febrero, cuando, sin tener cita, me presenté con un fuerte dolor muscular en la espalda. Empezando por el guarda, la conserje, la enfermera y las secretarias, todos, con mucha amabilidad, hicieron posible yo que pudiera esperar por un espacio (si alguien no llegaba, me pasarían con la doctora y así sucedió). Al filo de las 12 mediodía, fui atendido por la doctora López quien, sacrificando su hora de almuerzo, me examinó, me recetó y hasta me explicó cómo hacer los ejercicios para aliviarme. Gracias a eso, ya me siento bien. Muchas gracias al personal de este Ebáis e insto a todos a funcionar de con la misma mística.








