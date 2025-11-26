Hablo como una mamá que ama a sus hijos y siente empatía con lo que viven las niñas y niños venezolanos en las esquinas de la comunidad. Cada día, cuando llevo a mi hija a la escuela con una sonrisa en la cara, veo a niños venezolanos vendiendo dulces o pidiendo ayuda en los semáforos. Es imposible no sentir tristeza al verlos expuestos al sol, al peligro del tráfico, probablemente mal alimentados y víctimas de la indiferencia de muchos. Detrás de cada uno, hay una historia de migración, de familias que escaparon buscando un futuro mejor. Sin embargo, ningún niño debería tener que trabajar para sobrevivir.

Como sociedad, no podemos normalizar esta realidad. Los niños no son los responsables de las decisiones de sus padres y no es justo lo que están viviendo. Es urgente que autoridades e instituciones sociales brinden apoyo a estas familias, protegiendo especialmente a los menores. La infancia no debe vivirse entre carros y semáforos, sino en escuelas y parques.

Karina Camacho Chaves, Santo Domingo de Heredia

Anillo recuperado

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento por la excelente atención y el profesionalismo demostrados el pasado 1.° de julio, cuando accidentalmente se me cayó un anillo dentro de las cajas de seguridad.

Aprecio profundamente el esfuerzo realizado al investigar el incidente, revisar las cámaras y realizar el procedimiento correspondiente para verificar la propiedad del artículo. Gracias a su dedicación, responsabilidad y compromiso con el cliente, el anillo me fue devuelto de manera segura.

Su actuar demuestra la integridad y la calidad del servicio que caracteriza al Banco Nacional. Les reitero mi gratitud por su apoyo y por la transparencia con la que manejaron la situación.

Guillermo Cavallini Sandoval, Pavas

Víctima de estafa

He sido cliente del Banco de Costa Rica por más de 40 años y la relación ha sido excelente.

En febrero de 2025, fui víctima de una estafa a través del Sinpe móvil, de la cual no me percaté sino hasta la revisión del estado de cuenta, unos días después. El 3 de marzo, por recomendación de la agencia de Multiplaza Escazú, donde hice el reclamo, puse la denuncia en el OIJ y en la agencia del Banco en San Antonio de Belén, sede de mis cuentas, donde me dijeron que el trámite tardaría unos 15 días. El Banco debe de tener constancia de las muchas veces que llamé o fui personalmente en el tiempo posterior.

Casi cinco meses después, me enviaron nota por correo diciendo que mi solicitud había sido denegada porque se habían usado mis datos para la estafa. Desgraciadamente, no vi la notificación y se me pasaron los tres días que dan para descargo. Yo hacía las operaciones desde mi PC personal, a la cual solo yo tengo acceso, en una oficina privada que queda cerrada cuando no estoy y solo yo sé adónde tenía mi clave dinámica (ahora es digital). El OIJ tiene el nombre y número telefónico de la persona que recibió el Sinpe, al que, supongo, el BCR tuvo acceso. Por no haber contestado antes del periodo de reclamo, el Banco me dice que solo me queda la vía judicial, o sea, probablemente el caldo más caro que los huevos.

Creo que, por el tiempo en que he sido cliente y mi historial, el BCR me debe un espacio de reclamo porque la única fuente posible de filtración del usuario, contraseña y clave dinámica, es el mismo banco y de ahí debió haber partido la investigación.

Joaquín B. Masís Jiménez, San Rafael de Alajuela

