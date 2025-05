Música en un iglú

La temporada de conciertos en la sala Cullell de la Escuela de Artes Musicales de la UCR, Música en el campus 2025, es excelente. Sin embargo, es conocido que el mal uso del aire acondicionado afecta negativamente a los músicos, especialmente a los de viento. Esta situación resulta también perjudicial para las personas adultas mayores. Se invita a la producción artística a manejar mejor este aspecto ambiental para evitar que público y artistas sientan incomodidad como si estuvieran en un iglú.

José Manuel Rojas González, San Pedro de Montes de Oca

Crisis de turismo

Para los gobernantes que desdeñan el bajonazo que está mostrando la industria turística, quizá las siguientes cifras, divulgadas por La Nación, los hagan pellizcarse: “La creatividad e innovación son urgentes, porque el turismo genera 183.000 empleos directos (7,7% de la fuerza laboral del país) y 366.000 indirectos, para un total de 550.000 puestos de trabajo. Los visitantes, por su parte, dejan un ingreso anual de divisas de $5.434 millones, como ocurrió en 2024″.

Esas enormes cifras de empleos y divisas obligan a responder de inmediato con el fin de rescatar la competitividad del país. ¡Hay que reaccionar ya!

Freddy Pacheco León, Heredia

Réplica del Popular

Agradecemos el comentario de la señora Ivette Hernández Z. (Cartas a la columna 07/05/2025), así como su confianza en nuestra institución y en la protección de los fondos, que es una prioridad absoluta. Nuestros sistemas cuentan con altos estándares de seguridad, y continuamente se actualizan para mantener su solidez. Cualquier situación que pudiera ir en contra de nuestras normativas internas es investigada mediante procesos rigurosos, con apego al debido proceso. Seguimos comprometidos con ofrecer un servicio seguro y cercano a nuestros clientes.

Graciela Vargas Castillo, Experiencia al Cliente del Banco Popular

Libertad papal

Ahora que se eligió como nuevo papa al cardenal estadounidense Robert Francis Prevost es necesario darle un margen amplio en su libertad y espacio para que él pueda trazar la ruta y el destino de su futura acción pontificial con base en sus ideas, convicciones y propósitos, sin olvidar las necesidades y conflictos que afectan a la Iglesia católica.

Lo ideal es que el papa León XIV le imprima un sello personal a su misión. Por eso, es un grave error etiquetar y encasillar en lo personal y eclesiástico al nuevo pontífice con antecesores ya fallecidos como León XIII y Francisco, tal como lo están haciendo, sin argumentos probatorios, medios de prensa, sacerdotes, obispos, teólogos, autoridades eclesiásticas y analistas religiosos.

Esto último induce a tergiversadas interpretaciones y auspicia divisiones y ambientes antagonistas. ¡Su Santidad León Décimo Cuarto (no catorce) necesita mucha libertad, no ataduras!

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Caso Pista Oscura

El caso del aeropuerto de Liberia es un ejemplo de lo que no se debe hacer en la función pública. No podemos pasarles por encima a las leyes ni a la Contraloría. Es posible que la burocracia trabe las acciones, pero no se puede irrespetar la legislación, ni disponer de los dineros y pasarlos de un lado a otro cuando las reglas no lo permiten. El exministro Amador dijo el presidente estaba enterado de la forma en que se eligió proceder con los arreglos del aeropuerto. Eso es grave. La mayor autoridad debe dar el ejemplo de respeto a nuestra legislación.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Cartas por WhatsApp

Artículos de opinión

