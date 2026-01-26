Multimedios y publicidad de partidos ausentes en debate

Buen debate el del jueves 22 de enero. Felicidades a los candidatos que asistieron y que se atrevieron a comentar con respeto sus propuestas.

Una pena que Multimedios difundiera publicidad de un partido ausente en el debate. Que sean los anuncios una oportunidad para conocer más sobre las propuestas de los partidos que participan. Lo contrario es hacer ver que el medio está más comprometido con el dinero que con la información que promueve.

Alberto Borbón Castro, Montes de Oca

Una amenaza real

Los candidatos a diputados en el primer lugar por San José, Nogui Acosta (Pueblo Soberano) y César Zúñiga (Nueva República) dijeron el pasado viernes, en el debate de Repretel, que “sí apoyan suspender derechos y garantías individuales”. Esta propuesta de limitar los derechos individuales está en el plan de gobierno de Laura Fernández. En su artículo del 24 de enero, el doctor Carlos Tiffer nos advierte sobre la amenaza que esto implica para nuestra institucionalidad, nuestros valores democráticos y nuestra calidad de vida, pues, de aprobarse la medida propuesta podríamos perder la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, la privacidad de las comunicaciones, la libertad de reunión, la libertad de pensamiento y opinión, el libre acceso a la información pública, y ya no serían prohibidas las detenciones arbitrarias. Esto no es una broma, es la primera vez desde la fundación de la Segunda República que se amenaza con dejar sin efecto los derechos y garantías individuales consagradas en la Constitución Política.

Primero nos mintieron, luego nos dividieron y ahora amenazan nuestro más preciado tesoro: nuestra libertad. Su voto y el mío son un escudo contra esta grave amenaza.

William Murillo Montero, La Asunción de Belén, Heredia

Pesos y contrapesos

Una verdadera democracia se asienta en instituciones que equilibran el poder político y ejercen como pesos y contrapesos, precisamente lo que ya eliminó Bukele en El Salvador, al instaurar una dictadura solapada, y lo mismo que pretende Rodrigo Chaves en Costa Rica, por medio de Laura Fernández. Mucho se habla sobre la elección del presidente/a, y muy poco sobre la elección de diputados, que quizá es el tema más peligroso y delicado, porque son los que tendrán en sus manos el poder de cambiar hasta la Constitución, máxime porque en las listas de candidatos del continuismo ocupan los primeros puestos oscuros personajes, todos con acusaciones pendientes. No permitamos que destrocen lo poco que queda intacto de nuestro Estado de derecho.

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

Mi decimosexta elección

Desde las elecciones de 1966, he emitido mi voto confiando en que este será respetado y resguardado por un proceso transparente, bajo la vigilancia de las autoridades del TSE, que ha velado para que reine nuestro régimen democrático.

Y así lo haré el próximo domingo para que sigamos viviendo en democracia y en paz, y para que se mantenga el respeto entre los tres poderes de la República. Votaré para tener un presidente que honre su investidura y respete a la ciudadanía, no como ha sido en estos cuatro años para el olvido.

Arturo Chavarría Escalante, Lourdes, Montes de Oca

Agradecimiento

Mientras la campaña política avanza, quiero agradecer a Amelia Rueda por las veces en que, a su espacio de la mañana, ha invitado a los diferentes candidatos a debatir, conversando con respeto. Todos, de diferentes partidos, pero con capacidad de saber escuchar. Gracias también por el llamado “antidebate” de canal 7. Ver a esos cuatro candidatos conversando durante dos horas me llenó de esperanza. Toda una lección de civismo. Pase lo que pase, tenemos que recuperar el diálogo nacional con una entonación de cordialidad.

José Joaquín Chaverri Sievert, Escazú

