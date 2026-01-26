Cartas

Multimedios y publicidad de partidos ausentes en debate

Pareciera que el medio está más comprometido con el dinero que con la información que difunde

Por Redacción de La Nación

Buen debate el del jueves 22 de enero. Felicidades a los candidatos que asistieron y que se atrevieron a comentar con respeto sus propuestas.








