Cartas

Mujer de 63 años urgida de medicamento: ‘No hay y no saben cuándo volverá’, le dicen en Ebáis

Farmacia del Ebáis de Higuito de Desamparados se limita a responder que no tiene el medicamento prescrito y paciente dice que lo necesita sin demora por su condición de salud

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Soy una adulta de 63 años que lleva esperando más de una semana por una medicina llamada rosuvastatina 10 mg. La demora se da en el Ebáis de Higuito de Desamparados, donde me dicen que “no hay” y que no saben cuándo volverá el fármaco. Yo necesito ese medicamento con urgencia por mi condición de salud y no tengo medios para comprarlo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.