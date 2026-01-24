Mujer de 63 años urgida de medicamento: ‘No hay y no saben cuándo volverá’, le dicen en Ebáis

Soy una adulta de 63 años que lleva esperando más de una semana por una medicina llamada rosuvastatina 10 mg. La demora se da en el Ebáis de Higuito de Desamparados, donde me dicen que “no hay” y que no saben cuándo volverá el fármaco. Yo necesito ese medicamento con urgencia por mi condición de salud y no tengo medios para comprarlo.

Betty Berrio Marsiglia, Higuito de Desamparados

Caos vial en Guadalupe

En la calle de la panadería Musmanni, diagonal al parque de Guadalupe, se produce un tremendo caos vial porque taxis, camiones de reparto y particulares se parquean a ambos lados, lo que reduce a un carril el nivel de servicio de la vía. No hay intervención municipal; las autoridades se hacen de la vista gorda y, en horas pico, se sufren las peores presas hacia el oeste de esa calle.

Hace dos años sí había vigilancia, pero parece que en esta administración municipal el asunto vial está descuidado. También es curioso que los viernes y sábados, los cuidacarros cobran en sitios marcados al costado norte de la Escuela América Central y, de nuevo, nadie interviene para frenarlo.

Eduardo Cambronero Vargas, Guadalupe, Goicoechea

Cobro a quienes se abstengan de votar

Propongo que el Tribunal Supremo de Elecciones adopte, como medida sustantiva para desalentar el abstencionismo, el siguiente mecanismo: que se determine el costo unitario por voto que asume la Hacienda Pública y que, una vez concluido el proceso electoral, se elabore el listado de quienes no acudieron a sufragar. Dicho costo unitario se debería trasladar como un cobro asociado a los servicios públicos que figuren a nombre del abstencionista, o bien, vincularse a bienes inmuebles inscritos a su nombre. La idea es que se le cobre dicho monto a los que no fueron a votar.

Así, quien decida no votar tendría claro que deberá asumir el costo en que incurre el país (financiado por todos mediante impuestos) por su inasistencia a esta jornada cívica.

Adicionalmente, como segundo mecanismo de verificación y transparencia, sería conveniente publicar la lista de quienes votaron y de quienes no.

Randall García C., Alajuela

Juegos Deportivos Nacionales en Limón

Felicito al grupo de Deportes Repretel por transmitir en vivo prácticamente todos los deportes de los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026. Se han modernizado con la adquisición de drones, lo que le da otra perspectiva a deportes como el atletismo y la natación. Además, en cada transmisión, los periodistas se hicieron acompañar de atletas y de entrenadores de ese deporte, lo que enriqueció los comentarios.

Los insto a modificar el resumen deportivo diario para incluir otros deportes, ya que gran parte de la audiencia está cansada de ver solo fútbol.

Jorge Bernal Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Privatización parcial de la Caja

Al aumentar su deuda en más del 40%, Rodrigo Chaves, Nogui Acosta y Marta Esquivel enseñaron que su objetivo común es quebrar procesos fundamentales de la Caja, como el pago de pensiones, para ofrecer su privatización parcial paulatinamente. Y lo lograrán si se lo permitimos no acudiendo a votar.

Freddy Pacheco León, Heredia

