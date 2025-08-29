Muchos ignoran requisito vital para que la firma digital tenga validez completa

La utilización cada vez más frecuente del Certificado de Firma Digital en Costa Rica sin duda ha facilitado la eficiencia y fluidez para contar con documentos que no deben ser emitidos ni presentados físicamente.

Aun así, tanto en entidades públicas como privadas, debe seguirse trabajando por parte de las autoridades respectivas y de Tecnologías de Información, para explicar cómo firmar con la validez completa. Una de las fallas frecuentes es que, al validar el documento, no pasa la prueba de marca de tiempo, con lo cual dejaría de ser válida la firma en un horizonte corto.

Para que tenga la validez permanente como documento firmado, debe incluir apropiadamente el sello de tiempo o marca de hora. Es importante revisar este aspecto para no tener que estar devolviendo documentos. Es una gran herramienta, pero hay que utilizarla apropiadamente.

Germán Guerra Vargas, San José

Clínica de Tibás

El martes, mi hija fue a la farmacia de la Clínica de Tibás, Coopesaín, por unos medicamentos para mí. Esta vez, quien la atendió en la ventanilla hizo la diferencia con su trato y su eficiencia. El muchacho se llama Sebastián Berrocal (mi hija estaba tan gratamente sorprendida que le preguntó el nombre). Deseo agradecerle y felicitarlo por su empatía, agilidad y disposición para resolver problemas.

Teresita Acosta, Tibás

Mal por Credomatic

Desde que Credomatic empezó labores, hemos sido fieles clientes. Por años, recibimos excelente servicio y las gestiones se resolvían de inmediato. Pero llegamos a la era diigital y se volvió una pesadilla comunicarse con esa entidad, y si logramos que un ser humano nos conteste, parece que no comprende nada.

Desde el 1.° de mayo, traté de que me resolvieran una sencilla gestión y, tras pasar por varios agentes (solo los dos últimos entendieron cuál era el problema), no lograron finiquitar el asunto. Al fin, cuatro meses después, el asunto se resolvió. Pero, ¡sorpresa!, en el último estado de cuenta, apareció de nuevo el problema. Intenté a través del WhatsApp y pasó toda la vida para que me asignaran un encargado.

Otro problema: cuando nos tienen que entregar un producto, nos dejan plantados. El sábado 23 de agosto, a las 7 a. m., un joven de nombre Johnny me dijo que, en el transcurso del día, me entregaría una tarjeta. Debí esperarlo sin poder salir de la casa, y aquí sigo, cuatro días después, esperando la tarjeta. ¿Y ahora quién podrá defendernos?

Miriam Ramírez López, Grecia

20.° aniversario

Quiero reiterar mi felicitación a la Asociación de Guías de Turismo de nuestro país, a su Junta Directiva y, por supuesto, a todos los guías de turismo, en la celebración del 20.° aniversario de fundación. Espero que los guías certificados por el ICT asistamos a nuestra asamblea ordinaria para dicha ocasión. Felicidades por los muchos éxitos en estas dos décadas de existencia.

Percy Piedra Alfaro, San Isidro de Heredia

Inseguridad crítica

La candidata presidencial de Unidos Podemos, Natalia Díaz, manifestó que la seguridad del país se le salió de las manos al Poder Ejecutivo. ¡Descubrió el agua tibia esta señora! Al ver, en las estadísticas, que ocurre un homicidio cada 10 horas, es fácil darse cuenta de que esto se salió de las manos hace rato. No es hora de buscar culpables por la crítica situación de inseguridad del país; es hora de ponerse a trabajar duro en busca de soluciones que devuelvan la tranquilidad a los costarricenses honrados y trabajadores que queremos sacar adelante a Costa Rica.

A pesar de que mejorar la seguridad del país fue una promesa de su campaña, el señor presidente será recordado por su pésimo trabajo en seguridad. Las estadísticas así lo demuestran.

Eddie Bustos Contreras, San Pedro de Montes de Oca

