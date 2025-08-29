Cartas

Muchos ignoran requisito vital para que la firma digital tenga validez completa

Para que tenga validez permanente como documento firmado, debe incluir apropiadamente el sello de tiempo o marca de hora

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

La utilización cada vez más frecuente del Certificado de Firma Digital en Costa Rica sin duda ha facilitado la eficiencia y fluidez para contar con documentos que no deben ser emitidos ni presentados físicamente.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.