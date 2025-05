Muchas ciudades ya utilizan el paisaje como terapia

Se ha dicho que el paisaje es un estado del alma; no solo un objeto visual, sino además un sentimiento, una fuente de emociones, al igual que la música, el baile, la poesía y la pintura. Abarca un espacio sin límites que puede comprender desde una rosa en un jardín, un bosque, las nubes, la niebla, el atardecer, la aurora, hasta el flujo y reflujo de las olas del mar con su blanca espuma. La contemplación de un paisaje puede evocar misterio, nostalgia, alegría, espiritualidad, y su relajante silencio invita a la meditación. Es, en síntesis, una fuente permanente de bienestar, salud y felicidad.

En algunas ciudades, ya se habla de “baños de bosque” para quienes, cansados del trajín urbano, buscan cómo hacer terapia y huir del mundanal ruido, como decía el poeta.

El Estado debe promocionar, incentivar y proteger esta inestimable fuente de riqueza que nos regala la naturaleza. El gobierno de turno, por su parte, debe rectificar su política de desfinanciar los programas de protección ambiental.

Bienvenido el ahorro cuando se justifique, pero no a costa del paisaje, que debe ocupar un lugar primario en la jerarquía de valores superiores del país.

Carlos Jiménez Volio, San Pedro de Montes de Oca

Pena por Japdeva

Causa pena y tristeza observar cómo una institución como Japdeva, que nació grande y se creó para fortalecer el nivel social y económico de la vertiente del Atlántico, haya sido un fracaso por el mal manejo y la inoperancia de sus dirigentes y sus sindicatos, los que, por décadas, se preocuparon más por saquear la entidad con sus convenciones colectivas y sus huelgas de días y hasta semanas, paralizando los puertos y las exportaciones. Todo, con la complicidad de gobiernos de paños tibios que han seguido alimentando a ese elefante blanco. Ello trajo consecuencias graves a la vida social y económica de la provincia de Limón y ha dejado deudas multimillonarias que todavía está pagando el pueblo.

Álvaro Ed. Vallejo Fuentes, Heredia

25 de julio inadvertido

En varias ocasiones, he podido estar en diversos hoteles de Guanacaste en fecha 25 de julio y los administradores ni siguiera colocan la bandera de Guanacaste en la propiedad. Menos aún ponen música típica de Guanacaste en las actividades del día del hotel. Eso, definitivamente, es falta de identidad con la comunidad.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Atención ejemplar

Hace pocos días me presenté a la sucursal del BCR en Plaza América para hacer un trámite y me atendió una señorita llamada Ingrid, quien, desde el momento en que llegué a su ventanilla, destacó por su amable y excelente atención. Me parece que muestra mucha dedicación y paciencia para con nosotros, los adultos mayores. Ojalá todos los empleados fueran así. La felicito y pido a Dios que la bendiga.

Mario Alberto Romero Orozco, Hatillo

Indigentes en San José

San José es una vergüenza. Asaltantes, suciedad por doquier. Indigentes drogados defecando en vía pública. Pasar por las aceras es nauseabundo. Admiro a los voluntarios que recogen la basura, mas sin embargo, creo que es en vano. Personas con gran carisma y valentía se acercan a darles “mantenimiento” a los indigentes, pero igual, a los pocos días, están de nuevo en la misma situación de calle.

¿Por qué no se unen la Municipalidad, los empresarios, los bancos y el comercio, para sacar de allí a todos los indigentes y llevarlos a un sitio donde puedan desintoxicarse, realizar algún trabajo que los mantenga produciendo lo que comen y efectuando otras labores remuneradas? Apodérense para ello de una de esas propiedades grandes que les confiscan a los narcos. Y que la Policía trabaje unida, sin permitir la acción de los maleantes. Estoy segura de que todos ganarían, en especial el comercio.

Es un reto que solo podría lograrse uniendo esfuerzos; la Municipalidad sola no podrá lograrlo. Debemos unirnos para el bienestar, seguridad y tranquilidad de todos. Se vale soñar.

Noelly Vega Montero, Pozos de Santa Ana

