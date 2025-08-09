Motores Británicos y $6.000 cuya devolución exijo

La empresa Agencia Motores Británicos me ofreció en la pasada Expomóvil (marzo de 2025) un carro de entrega inmediata. Pidieron que hiciera un pago de amarre de negocio ($200), el cual pagué el 30 de marzo. Luego me solicitaron el pago de la prima (dijeron que para sacar el carro de aduana y continuar con el proceso de entrega, por lo que les deposité $5.800 el 11 de abril). Pero pasaron los días, semanas y meses, y no cumplieron su promesa de entrega inmediata, es decir, fue publicidad engañosa.

El 2 de julio les solicité formalmente (llenando un formulario y enviándolo por correo) que me hicieran el reintegro del dinero, debido a su incumplimiento, y en esa misma fecha me contestaron (único correo respondido) que realizarían el pago dentro de 22 días.

Los he llamado y he enviado correos al gerente de Ventas y a la encargada de Contabilidad para que me dieran la justificación legal de por qué retener mi dinero. Sin embargo, no he logrado obtener respuesta.

No cumplieron su palabra con la entrega del vehículo. Ahora que cumplan al menos con la devolución de mis $6.000. Este 4 de agosto, me apersoné a la agencia de la Uruca y su respuesta fue: “No tenemos flujo de caja para devolver su dinero”.

Randall Calderón Chacón, Guácima de Alajuela

Trato agresivo en Itech

Denuncio el maltrato recibido por el encargado de las tiendas Itech. Hace semanas, compré un cable para iPhone 5 en la tienda de Plaza Mayor, segunda etapa. Como no sirvió el conector USB-C, lo dejé en la tienda para revisión. Volví a recogerlo días después y seguía sin funcionar, lo cual probé en el propio local.

La dependienta llamó por videollamada al encargado de tiendas, quien me aseguró que funcionaba perfectamente y que era yo quien no sabía conectar el cable. Después de reiteradas peticiones para que me devolviera el dinero, ya que no había más cables similares disponibles, amenazó con llamar a la seguridad del mall.

Terminé comprando otro producto sin necesitarlo. Sin embargo, el trato recibido por parte este encargado fue irrespetuoso, agresivo y violento, conmigo y hasta con la vendedora. Jamás había sido tratada de esta manera como cliente ante un pedido racional de mi parte.

Rosario Incer Arias, San Rafael de Escazú

Contaminación visual

Miro con profunda tristeza el nivel de contaminación visual en la carretera de Circunvalación norte y la autopista General Cañas, entre otras.

Ya no son solamente las gigantescas vallas publicitarias. Ahora agregan mensajes a los postes de alumbrado público que separan las vías. Hay mensajes tan contradictorios como “la belleza de Costa Rica”, aderezados con mensajes publicitarios. Y ni hablar de los postes de alumbrado público con toneladas de rollos de cables. ¿Hasta cuándo?

Eva Somogyi Pérez, Goicoechea

Montes que lloran

Muy científico el artículo sobre los montes que lloran (6/8/25), pero no es práctico. Pueden ser lágrimas de la montaña, pero es con lo único que cuentan muchas comunidades para tener su acueducto. Yo me arrepiento de no haber acompañado el esfuerzo de un poblado para tener su acueducto. Es cuestión de profesiones, creo. Esa agua es valiosísima para mucha gente.

Carlos Francisco Soto Calvo, Moravia

Farmacia Saba

De parte de Farmacia Saba, agradecemos a la señora Marcela Castro Barrantes (Cartas 31/07/25) que nos haya hecho llegar su comentario. Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente que haya tenido.

Revisando lo ocurrido, efectivamente el fabricante del medicamento que usted pidió solo lo vende en caja cerrada y no por unidades, y los establecimientos farmacéuticos regulados por el Ministerio de Salud y el Colegio de Farmacéuticos debemos respetar ese lineamiento.

Sin embargo, tomamos el problema de la falta de comunicación de manera muy seria para mejorar nuestro servicio. Gracias por ayudarnos a ser mejores.

Farmacia Saba, Liberia

