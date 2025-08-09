Cartas

Motores Británicos y $6.000 cuya devolución exijo

Incumplieron su palabra con la entrega inmediata de un carro que separé en marzo, durante la Expomóvil

Por Redacción de La Nación

La empresa Agencia Motores Británicos me ofreció en la pasada Expomóvil (marzo de 2025) un carro de entrega inmediata. Pidieron que hiciera un pago de amarre de negocio ($200), el cual pagué el 30 de marzo. Luego me solicitaron el pago de la prima (dijeron que para sacar el carro de aduana y continuar con el proceso de entrega, por lo que les deposité $5.800 el 11 de abril). Pero pasaron los días, semanas y meses, y no cumplieron su promesa de entrega inmediata, es decir, fue publicidad engañosa.








