Monumento a la improvisación

De la Municipalidad de Alajuela se puede esperar cualquier cosa. La carretera hacia El Coyol se había previsto para entregarla en un año. Llevan nueve meses y no han construido ni la mitad. Para la ciclovía, desaparecieron la acera y no colocaron barreras divisorias; además, las guías podotáctiles ya están quebradas, porque bicicletas y motos pasan por las aceras. Los pasos peatonales carecen de demarcación y la altura de uno de estos quedó casi a medio metro frente a una casa. Alguien tuvo la genial idea de dar aires europeos a la transitada calle sin tomar en cuenta que es la salida de la zona franca más grande de Latinoamérica. El proyecto propone que las bicicletas anden sobre las aceras a una velocidad de 50 km/h y los automóviles en la carretera, a 30. No falta la folclórica escena del AyA rompiendo el asfalto. El ministro de Obras Públicas no atiende y la Municipalidad hace como si no fuera con ella. Al ministro se le envió un escrito con todos estos inconvenientes, firmado por cerca de 1.100 vecinos, y no nos escucha.

