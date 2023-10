Misa a cargo de mujeres

El domingo no se presentó el sacerdote encargado de oficiar la misa de 9 de la mañana en la iglesia de Loreto, lo que en décadas nunca había sucedido. No se nos brindó explicación alguna por tal ausencia, y entonces sucedió algo que para los feligreses fue extraordinario, novedoso y hasta histórico. Tres mujeres tuvieron a cargo impartir la misa con pláticas, sermón y entrega de la comunión.

Fue una misa sencilla, pero muy sincera y emotiva. Como ellas me confirmaron, cuando me acerqué al final para agradecerles y reconocerles su labor, estaban muertas del susto.

Aprovecho la ocasión para felicitar al obispo de Limón, Javier Román Arias, por su merecido nombramiento como presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica; fue un excelente cura de Loreto, Moravia, Guadalupe y, sobre todo, ahora en Limón. Ojalá hubiera muchos como él.

Leonel Fonseca Cubillo, Pavas

Zenón en el parque

Zenón de Elea fue alumno y discípulo de Parménides en la antigua Grecia. Diógenes Laercio comenta que sus investigaciones y reflexiones fueron la continuación de las iniciadas por su maestro.

Son famosas sus aporías sobre la imposibilidad del movimiento, las cuales intentan en todo momento demostrar la continuidad del ser y la imposibilidad del vacío. Con el tiempo, sus ideas fueron cuestionadas por los filósofos atomistas (Demócrito y Leucipo), así como ampliamente escudriñadas por el más grande sabio de la antigüedad: Aristóteles.

Invito al lector a que imagine la escena siguiente: el sabio Zenón de Elea reunido con sus discípulos en un parque público de Costa Rica. Los diputados frenteamplistas calificarían al filósofo de antifeminista por no tener discípulas. Los millennials le reprocharían ser tan jactancioso de “su” verdad. Algún experto en pedagogía tal vez le amoneste por no seguir los planes de estudio del MEP. Y no faltaría nuestro presidente vociferando que en realidad eso no importa “mientras se hagan daño entre ellos”.

Francisco Barrientos Barrientos, Coronado

Injusticias educativas

Existen injusticias históricas educativas, aun contra especialistas del sistema educativo. Posiblemente, porque hacerlas evidentes daría al traste con todo el sistema y los innumerables tinglados que, sobre él a punto de reformas, se han levantado.

Aprendí que toda experiencia educativa, consciente o inconsciente, es enseñada y aprendida, provenga de un libro, conferencia, experiencia real, etc., y que el impacto de ambas debe ser evaluado. Tan simple de ver que solo una cultura educativa empobrecida, injusta, casi prehistórica, pero políticamente muy fuerte, nos impide hacerlo y corregirlo.

Me refiero a lo que se denomina antiguo paradigma educativo, en el que pareciera no existir el aprendizaje, legado de hace varios siglos; con el que estamos haciendo frente con gran tranquilidad al siglo XXI. Reseño mi tesis en dicho modelo curricular injusto que se fundamenta solo en enseñanza y no en aprendizaje, por lo que todo acto para evaluarlo debería hacerse, en primer lugar, sobre la enseñanza y no solo sobre los aprendizajes.

Carlos Masís Acosta, Cartago

Termitas en juego de sala

Compré un juego de sala en Importadora Monge de Jacó y dos meses después estaba infestado de termitas. No pude hacer valer la garantía porque, ilógicamente, cubría solamente un mes.

María Chacón Chinchilla, Desamparados

Cartas por WhatsApp

