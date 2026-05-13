Cartas

Mis vacaciones convertidas en pesadilla gracias a Iberia

Al abordar el avión, me quitaron mi ‘carry-on’ de forma apresurada, sin advertirme que sacara mis medicamentos. Al llegar a Madrid, la maleta había desaparecido

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Por Redacción de La Nación

Quiero expresar mi molestia con Iberia por una experiencia muy desagradable durante un viaje a Madrid, a finales de febrero. Al abordar el avión, me quitaron mi carry-on de forma apresurada, sin advertirme que sacara mis medicamentos. Al llegar, la maleta no apareció y tuve que esperar seis días para recuperarla.








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