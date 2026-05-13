Mis vacaciones convertidas en pesadilla gracias a Iberia

Quiero expresar mi molestia con Iberia por una experiencia muy desagradable durante un viaje a Madrid, a finales de febrero. Al abordar el avión, me quitaron mi carry-on de forma apresurada, sin advertirme que sacara mis medicamentos. Al llegar, la maleta no apareció y tuve que esperar seis días para recuperarla.

Durante ese tiempo tuve que comprar ropa, artículos básicos y medicinas, ya que era la única maleta que llevaba. Además, pasé gran parte de mi viaje haciendo llamadas y esperando información sobre la entrega, lo que arruinó mis vacaciones.

Presenté el reclamo correspondiente por los gastos ocasionados, pero después de muchas llamadas, sigo esperando el reembolso. En cada llamada, me prometen el depósito y este nunca llega. El servicio al cliente de Iberia ha sido pésimo y toda la experiencia, terrible.

Sergio Zomer Befeler, Guachipelín de Escazú

Rescate del edificio histórico Centeno Güell

El edificio donde se constituyó la primera institución de enseñanza especial de Latinoamérica, denominada Escuela de Enseñanza Especial Fernando Centeno Güell, ubicado en Guadalupe de Goicoechea, desde hace muchos años, amenaza con derrumbarse.

A pesar de que hace cuatro años la Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo, presentado por este servidor, en el que le ordena a su propietario, el Ministerio de Educación Pública (MEP) la inmediata recuperación del inmueble, la casona aún sigue en franco abandono, muriendo a la merced de trámites burocráticos.

Existe un presupuesto, aprobado por el MEP, de poco más de ¢187 millones, que, de acuerdo con arquitectos e ingenieros consultados, corresponde a una cuarta parte del presupuesto necesario para la urgente recuperación de este edificio declarado patrimonio histórico -arquitectónico desde 1991.

Por eso hago un llamado a los diputados recién electos, don Nogui Acosta y Rafael Vargas (por Goicoechea) y Kathia Calvo (por Limón, pero muy identificada con nuestro cantón) para que, ahora que empiezan su gestión, aprueben el presupuesto necesario y unan esfuerzos para que dicho centro quede por fin convertido en un centro de cultura.

Daniel Antonio Madrigal Sojo, Goicoechea

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