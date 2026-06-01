Mis dos preguntas a los estudiantes que se atrincheraron en la Rectoría de la UCR

Ante los daños causados –sin responsabilizarse– por quienes se atrincheraron en un edificio administrativo, en esa magna casa de enseñanza superior que es la UCR, yo, como ciudadano que paga impuestos para que sea posible financiar la educación superior (entre otras instituciones), les hago una pregunta: ¿qué tipo de profesionales esperaría de ustedes? En cualquier campo, la ética, la educación y la consideración son valores que diferencian a un profesional. Entonces, les hago otra pregunta: ¿qué los diferencia de los manifestantes sin estudio, que, por su resentimiento social, creen justo y natural destruir bienes ajenos?

Eduardo Cambronero Vargas, Guadalupe, Goicoechea

Paquete triple estafa

Desde hace unos meses, comenzamos a recibir mensajes en nuestro servicio de cable de Kölbi, los cuales decían que, felizmente, estábamos migrando hacia un nuevo servicio de cable más eficiente. Muy contento, hice los trámites para la actualización, pero luego me di cuenta de que era un engaño por parte de Grupo ICE. Separaron las señales de cable e Internet de las cajitas, por lo que me vi obligado a hacer una inversión de ¢125.000 para traer el wifi, cuya señal se redujo a un 50%. Se vio afectada la posibilidad de trabajar remoto desde mi casa y, además, el sistema de cable se ha caído varias veces y es más ineficiente que antes. Y, para cerrar con un broche de oro, el costo por este servicio aumentó en un 45%. Exijo una explicación, porque esto me parece una estafa.

Roque Gerardo Araya Jiménez, Alajuela

IA y ser humano

La reciente posición del Vaticano, expresada en la encíclica del papa León XIV, refleja una preocupación legítima: la tecnología no puede sustituir la dignidad humana ni quedar fuera de todo control ético. El Papa advierte de que la inteligencia artificial ofrece enormes beneficios en medicina, educación y comunicaciones, pero también abre riesgos graves como la manipulación de la información, la concentración de poder tecnológico en manos de unos pocos, la pérdida de empleos y el uso militar autónomo.

La Iglesia recuerda que el ser humano debe seguir estando en el centro de las decisiones y que ningún algoritmo puede reemplazar la conciencia, la responsabilidad moral ni los valores espirituales. En una época en que la tecnología avanza más rápido que las leyes y la ética, resulta valioso este llamado a reflexionar sobre el futuro que estamos construyendo.

Guillermo Rivero González, Desamparados, San José

Premios e improvisación

El nombramiento de Mario Zamora y Boris Marchegiani como representantes ante la ONU, sin experiencia previa en cargos tan sensibles y de tanta responsabilidad, no hace más que evidenciar la improvisación y la “red de cuido” que sigue aplicando el presente gobierno. ¡Qué importa poner en riesgo las relaciones internacionales y diplomáticas del país! Lo vemos también con nombramientos en altos cargos de políticos de otros partidos que le dieron su adhesión al oficialismo y resultaron “premiados”.

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

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