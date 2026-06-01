Cartas

Mis dos preguntas a los estudiantes que se atrincheraron en la Rectoría de la UCR

Desde el 22 de abril, un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza a las oficinas de Rectoría, rompiendo vidrios y puertas como medida de presión

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Por Redacción de La Nación

Ante los daños causados –sin responsabilizarse– por quienes se atrincheraron en un edificio administrativo, en esa magna casa de enseñanza superior que es la UCR, yo, como ciudadano que paga impuestos para que sea posible financiar la educación superior (entre otras instituciones), les hago una pregunta: ¿qué tipo de profesionales esperaría de ustedes? En cualquier campo, la ética, la educación y la consideración son valores que diferencian a un profesional. Entonces, les hago otra pregunta: ¿qué los diferencia de los manifestantes sin estudio, que, por su resentimiento social, creen justo y natural destruir bienes ajenos?








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