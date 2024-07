Microempresa afectada por la CNFL

El lunes, en la pared de nuestra pyme ubicada en San Pedro de Montes de Oca, encontramos una nota de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) que informaba sobre la suspensión del servicio eléctrico durante el día. Queda en evidencia la ausencia de planificación y empatía de la institución. Se supone que el aviso debe llegar, como mínimo, con tres días hábiles de antelación para tomar medidas y no causarnos un perjuicio económico.

Raimundo Vega Fallas, Montes de Oca

Respuesta de Walmart

En relación con la carta a la columna de don Moisés Álvarez, Walmart lamenta los inconvenientes, por lo cual le ofrecemos una disculpa por lo ocurrido. Desde que recibimos su reporte, trabajamos para resolver su situación.

Mónica Elizondo Mora, subgerenta de Asuntos Corporativos

Pacientes en el suelo

Es increíble que Rodrigo Chaves no se dé cuenta de la incapacidad de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Socia (CCSS), notoria en la cantidad de pacientes acostados en el suelo de los pasillos de los hospitales, debido a la falta de planificación de Marta Esquivel. Ella debe ser despedida por su insensibilidad ante el dolor ajeno. Están jugando con la salud.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Partido de ‘rugby’

El domingo pude ver un partido internacional de rugby en el Estadio Nacional entre las selecciones de Perú y Costa Rica. Fue un partido muy emocionante y destacado por la entrega de los jugadores. Fue histórico para Costa Rica. Lo mejor de todo es que ganó Costa Rica 27 a 26. Para los rugbiers de corazón, la victoria se convierte en una alegría muy significativa.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Colegios profesionales

Los artículos 25 de la Constitución y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son violados por los colegios profesionales, y la Sala IV no ha dudado en eludir su responsabilidad definiendo la naturaleza jurídica de esos entes para justificar su proceder contra derecho. Una cosa es la naturaleza y otra muy distinta es la obligación de cumplir la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Camilo Cifuentes Correa, Atenas

‘Ley jaguar’

Como el proyecto de referéndum del jaguar nació con graves defectos, a destacados abogados, distintos de los que lo gestaron, les fue fácil diagnosticar sus malformaciones. La sociedad, lejos de querer abrir portillos a la corrupción y al indebido uso de los recursos públicos, aspira a que se fortalezcan los mecanismos de control, que a veces son laxos. La resolución unánime de los magistrados de la Sala Constitucional, reafirmando los conocidos defectos, ha de ser bienvenida por un pueblo que desea forjar una nación donde impere la ética en el servicio público.

Freddy Pacheco León, Heredia

Respetar la Constitución

Costa Rica es un país de derecho, no somos pendejos. El presidente debe entender que se gana y se pierde en esta vida. Muchos no votamos por él, y sin embargo, respetamos la decisión de la mayoría. El 8 de mayo del 2022 juró respetar la Constitución Política. Cumpla con su juramento y no llame al pueblo a lanzarse a las calles para provocar un caos. Hay suficiente violencia como para agravarla más.

Óscar Ugarte Soto, Desamparados

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.