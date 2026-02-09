Cartas

Mi ruego a doña Laura

Que su gestión sea de bienestar para todos los ciudadanos; que sea la antítesis del estilo de su antecesor, quien gobernó el país solo para satisfacer su ego

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Los gobiernos nacieron con el fin de mejorar las condiciones de vida de los pueblos. Los verdaderos estadistas que han salido adelante y con éxito han gobernado para el pueblo y por el pueblo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.