Mi ruego a doña Laura

Los gobiernos nacieron con el fin de mejorar las condiciones de vida de los pueblos. Los verdaderos estadistas que han salido adelante y con éxito han gobernado para el pueblo y por el pueblo.

Los costarricenses de todos los partidos políticos esperamos que la próxima presidenta, doña Laura Fernández, persona de valores, inteligente y con experiencia en el gobierno, no gobierne solo para ese 50% del electorado que la eligió en las urnas, sino que gobierne con mucha sabiduría y madurez, respetando nuestra institucionalidad.

Que su gestión sea de bienestar para todos los ciudadanos; que sea la antítesis del estilo de su antecesor, quien gobernó el país solo para satisfacer su ego, en un reino de insultos, prepotencia e irrespeto a nuestro Estado de derecho.

Que doña Laura, con sabiduría, pueda tender puentes, y que, con la ayuda de Dios, este país vuelva a ser la tierra privilegiada que siempre sobresalió por su paz, justicia y libertad.

Álvaro Ed. Vallejo Fuentes, Heredia

Educar para poder elegir

Hoy y cada día más, nuestro país debe colocar la educación en la cima de la jerarquía de valores superiores. Nuestra sociedad se ha ido complicando en todos los órdenes de la vida. Si vamos al campo político, su importancia es capital, porque un pueblo educado no cae preso tan fácilmente de populismos ni manipulaciones partidistas. Un ciudadano ilustrado y crítico, que piensa por su cuenta, está en mayor capacidad de pedir cuentas y elegir a los gobernantes.

Por su parte, los políticos están moralmente obligados a educar a la ciudadanía para la vida democrática. El abuso de poder y las constantes violaciones al marco constitucional y al ordenamiento jurídico son un funesto precedente y un mal ejemplo para los ciudadanos, cuyos efectos no tardarán en germinar.

Los firmes principios de la democracia están por encima de cualquier mejora transitoria de índole económica o administrativa, “porque el pecado de atentar contra las instituciones y los principios republicanos es mucho mayor para un gobernante que el dar traspiés administrativos” según tiene dicho el preclaro estadista Ricardo Jiménez Oreamuno.

La concentración de poder sin plazo ni medida contraviene de igual forma el conocido axioma en virtud del cual “el poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente”. José Martí, conciliador y muy ajeno a todo odio y resentimiento, tenía muy claro que la educación es el eje de toda la problemática política y social, pero para él, antes que enseñar, ha de profesarse el amor.

Carlos Jiménez Volio, San Pedro de Montes de Oca

Venta del BCR

Felicidades a doña Laura y que Dios le dé sabiduría para llevarnos a buen puerto. Muy humildemente, este ciudadano, a su servicio, le aclara que cuando uno pretende vender algo que vale 1.000, pero en la publicidad indica que es probable se dañe en algún momento, si acaso le darán 50. Lo correcto es decir que se espera que el artefacto objeto de la venta tenga un buen desempeño. Con eso, es posible que le den 850.

Glen Rodríguez Solís, Ulloa de Heredia

Agradecimiento

En cita médica, la doctora Guiselle Rivera, dentista en la Clínica Bíblica de San José, atendió a mi mamá de 100 años. Deseo destacar su amabilidad, dedicación, paciencia y esmero en ayudarla con su padecimiento dental. Estoy muy agradecido. Ojalá ese fuera el trato de todas las personas para con los adultos mayores. Su asistente también nos pareció una magnífica persona.

Mario Alberto Romero Orozco, Hatillo

