Mi frustración pareció alegrarle el día al microbiólogo del Hospital México

Llego a las 5:30 a. m. al laboratorio clínico en Pavas con la referencia documental y me dicen que no pueden recibir las boletas, que me vaya a la clínica a la que estoy adscrito. Me voy a la clínica y me dicen que es en el Hospital México.

Al día siguiente, llego a las 5:20 a. m. al hospital y me dicen que el sistema cambió, que me espere a las 6 a. m., cuando llega el microbiólogo, para que valide las boletas. Llega el microbiólogo a las 6 a. m., le cuento la historia y que necesito los exámenes porque tengo una de esas citas que, si no llego, me mandan al 2050. Y, con taza de café en mano, me dice que saque una cita. Y que será después de la cita imperdible.

Y se les ve el semblante de gusto cuando notan la frustración en uno. Son unas personas muy especiales estos funcionarios.

Glen Rodríguez Solís, Ulloa de Heredia

No hay marcha atrás

Conviene formar la conciencia ecológica desde la edad escolar como una prioridad nacional: más bibliotecas ambulantes, charlas en las escuelas, aulas al aire libre y excursiones al campo.

Hay que ocupar el vacío que dejaron revistas que marcaron una época, como la Revista de Agricultura, editada por Luis Cruz Bolaños de 1936 a 1968; la del Instituto de Defensa del Café, fundada por Manuel Francisco Jiménez Ortiz, de 1935 a 1948, y el Repertorio Americano, de 1919 a 1958, gracias a la vocación cultural de Joaquín García Monge, quien logró posicionar a Costa Rica en el mundo como un centro de cultura. Eran publicaciones accesibles en las que colaboraron agricultores, biólogos, agrónomos, educadores y escritores, entre otros.

Se echa de menos una política pedagógica, tanto pública como privada, encaminada a inspirar amor por la naturaleza. Las leyes en favor del ambiente son letra muerta sin una conciencia ecológica que les dé vida.

Con el esfuerzo de la comunidad y voluntad política se hizo mucho en el pasado, pero no podemos continuar viviendo de glorias pasadas. A falta de fondos públicos, corresponde a la sociedad civil hacer un sobreesfuerzo para recuperar nuestro liderazgo ambiental.

No hay marcha atrás ni basta con el camino andado: es asunto de vida o muerte. Y mientras haya vida en la Tierra, donde termina un camino comienza otro nuevo.

Carlos Jiménez Volio, San Pedro de Montes de Oca

Santo Domingo de Heredia

Como extranjero, quiero compartir mi satisfacción por vivir en el cantón de Santo Domingo, Heredia, un lugar que considero un verdadero ejemplo de equilibrio entre seguridad, calidad de vida y calidez humana.

Es posible caminar por sus calles con tranquilidad, ver a los niños jugar en los parques y disfrutar de los espacios públicos. Sus barrios tranquilos, la cercanía entre vecinos y el fuerte sentido de comunidad hacen de Santo Domingo un lugar ideal para formar una familia.

También destacan la calidad de sus servicios, la oferta gastronómica y, sobre todo, la amabilidad y solidaridad de su gente. Esa calidez se vive en el día a día.

Recomiendo Santo Domingo a quienes estén considerando venir a vivir a Costa Rica. Felicito a las autoridades por mantenerlo y cuidarlo, y a la comunidad por preservar este tesoro herediano.

Jean T. Holbert Alexis, Santo Domingo, Heredia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.