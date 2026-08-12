Cartas

Mi frustración pareció alegrarle el día al microbiólogo del Hospital México

Con taza de café en mano, me dice que saque una cita. Y que será después de la cita imperdible

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Por Lectores de La Nación

Llego a las 5:30 a. m. al laboratorio clínico en Pavas con la referencia documental y me dicen que no pueden recibir las boletas, que me vaya a la clínica a la que estoy adscrito. Me voy a la clínica y me dicen que es en el Hospital México.








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