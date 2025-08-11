Cartas

Mi esposa se quedará sin regalo del Día de la Madre

Cajero automático del BCR de Liberia me quitó ¢60.000 de mis ahorros y, aunque fui personalmente a la sucursal a reclamar, nunca me atendieron

Por Redacción de La Nación

Hace un tiempo, usé el cajero del BCR de Liberia, le pedí ¢60.000, no me dispensó nada, pero sí se me hizo el rebajo de mis ahorros.








cartascartas a la columnacartas de los lectores

