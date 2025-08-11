Mi esposa se quedará sin regalo del Día de la Madre

Hace un tiempo, usé el cajero del BCR de Liberia, le pedí ¢60.000, no me dispensó nada, pero sí se me hizo el rebajo de mis ahorros.

Acudí a la sucursal y el guarda me dijo: “Haga fila ahí, en preferencial, ahorita lo llaman”. Pasaron unos diez minutos y la funcionaria del banco, pese a estar desocupada, no me llamó.

Al cabo de un rato más de espera, opté por irme y dar por perdidos mis ¢60.000. Muchas gracias por la ayuda, Banco de Costa Rica, aunque no creo que recupere el dinero.

Ahora mi esposa se va a quedar sin su regalo del Día de la Madre.

Benjamín Murillo Mena, Liberia

Malhechores en Heredia

No entiendo como la cámara que tiene la Municipalidad de San Pablo de Heredia en la esquina sureste del parque no detectó, el 31 de julio a las 3:30 de la madrugada, a dos personas que arrancaron la parrilla de metal de la entrada de mi casa. El ruido fue infernal. Se les cayó en la acera mientras la subían al techo de un automóvil.

Las llamadas a la Policía Municipal no fueron respondidas. Creo que deberían hacer rondas en la madrugada para detectar a estas personas tan problemáticas.

Juan Carlos Murillo Gómez, San Pablo de Heredia

Piques de motos

Mi comentario es para la Dirección del Tránsito. En Circunvalación sur, en Hatillo 4 (donde hicieron el nuevo puente), resultan insoportables los piques de varias motos con escape libre después de las 11 de la noche. El tremendo ruido nos impide a nosotros, los adultos mayores, conciliar el sueño. Además, esa es una práctica prohibida.

Por favor, los invito a que se den una vuelta y nos ayuden con este gran problema.

Mario Alberto Romero Orozco, Hatillo

Bandera a oscuras

Luego de que fuera remodelada la rotonda de la Bandera, quedó excelentemente iluminada. Se veían muy bien tanto los reflectores que estaban dirigidos hacia el Pabellón Nacional, como las luces con los colores patrios de todo alrededor.

Lamentablemente, con el tiempo se perdió todo este esplendor. Ahora no se nota ni media luz encendida. Una gran tristeza, máxime que se aproxima la celebración de las fiestas patrias, el 15 de setiembre.

Me imagino que, cuando se tuvo la idea de acondicionar el monumento, se debió pensar en hacer una reserva para el mantenimiento periódico.

Tal vez empleando paneles solares se podría mantener iluminado por más tiempo el monumento.

Marvin Yglesias Molina, San José

Más tráficos

Como ciudadana preocupada por la seguridad vial, pienso que accidentes como el ocurrido el pasado domingo 3 de agosto en Tárcoles suceden por la ausencia de controles de Tránsito eficaces, controles que sean capaces de identificar y sancionar a los conductores que transitan de forma irresponsable e incumplen con la ley.

Resulta alarmante la frecuencia con la que circulan vehículos y motocicletas sin placas, sin seguros, sin permisos.

Todo esto sucede porque no existe supervisión que lo impida. Esta ausencia de fiscalización fomenta la impunidad y colapsa las salas de emergencias de los hospitales.

Es urgente que se contraten y se forme a muchos oficiales de Tránsito que implementen mecanismos de control rigurosos, con presencia activa en los puntos estratégicos.

Es de total urgencia que se tomen medidas para fortalecer la vigilancia en las carreteras, aplicar las sanciones correspondientes y prevenir más tragedias.

Amalia Montero Mejía, Escazú

‘Efecto mirón’

Me molesta cuando, en las presas, se culpa de la lentitud con que avanzan los carros al llamado “efecto mirón”. Pienso que esa es una excusa de las autoridades de Tránsito para justificar su ausencia.

En un accidente, los vehículos no se detienen al lado de la vía para ver lo sucedido. Lo que sí podemos ver es la falta de oficiales que agilicen el tránsito en estas situaciones.

Fernando Cordero Alvarado, El Porvenir de Desamparados

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.