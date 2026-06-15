Cartas

Mi cuenta registra compras hechas en Las Vegas... y yo ni visa tengo

El BCR me ofreció que, en un plazo máximo de 90 días, tendría una solución, lo cual no ha ocurrido. Y ahora, además, me rebajaron ¢4.800 de un seguro para fraudes que nunca autoricé

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Por Redacción de La Nación

Por consejo de mis padres, para incentivar el ahorro, siendo aún menor de edad, abrí una cuenta en el BCR. Para mi sorpresa, el pasado 13 de febrero me llegaron al correo varias compras hechas en negocios locales de Las Vegas por un monto cercano a los $200 (y yo en mi casa y sin visa). Hice el reclamo como se me indicó y me dijeron que en un plazo máximo de 90 días tendría una solución. Después de dos visitas a la sucursal para preguntar y a más de 120 días desde que fueron hechas las compras, la respuesta no ha llegado y, para colmo, me rebajaron arbitrariamente ¢4.800 de un seguro para fraudes que nunca autoricé. ¿Es esto legal? El BCR tiene la palabra.








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