Mi cuenta registra compras hechas en Las Vegas... y yo ni visa tengo

Por consejo de mis padres, para incentivar el ahorro, siendo aún menor de edad, abrí una cuenta en el BCR. Para mi sorpresa, el pasado 13 de febrero me llegaron al correo varias compras hechas en negocios locales de Las Vegas por un monto cercano a los $200 (y yo en mi casa y sin visa). Hice el reclamo como se me indicó y me dijeron que en un plazo máximo de 90 días tendría una solución. Después de dos visitas a la sucursal para preguntar y a más de 120 días desde que fueron hechas las compras, la respuesta no ha llegado y, para colmo, me rebajaron arbitrariamente ¢4.800 de un seguro para fraudes que nunca autoricé. ¿Es esto legal? El BCR tiene la palabra.

David Rodríguez Zúñiga, San Rafael de Heredia

Preocupante normalización

Como joven de San Ramón de Alajuela, me preocupa que la violencia esté dejando de sorprendernos. Cada día escuchamos sobre homicidios, balaceras o asaltos, y cada día parecen ocupar menos espacio en nuestra conversación y nuestra conciencia.

Lo preocupante no es solo el aumento de estos hechos, sino la facilidad con que terminamos aceptándolos como parte de la realidad.

Costa Rica siempre ha sido reconocida por su compromiso con la paz y el respeto por la vida. Por eso, vale la pena preguntarnos si estamos haciendo lo suficiente para defender esos valores. Una sociedad no cambia únicamente cuando aumenta la violencia; también cambia cuando deja de indignarse ante ella.

Luis Carlos Badilla Rivas, San Ramón, Alajuela

Antes de pensar en el IVA

El diputado Nogui Acosta ha planteado que el IVA debe convertirse en un factor importante para fortalecer los ingresos del Estado. Sin embargo, antes de pensar en aumentar la recaudación mediante más impuestos, es indispensable que la economía crezca y genere mayor actividad productiva.

Invito al señor diputado a visitar algunas ferreterías del país, donde se observa una preocupante disminución en las ventas de materiales de construcción. La razón es sencilla: numerosos proyectos constructivos permanecen detenidos porque varios planes reguladores aún no se aprueban o continúan trabados, como ocurre en Alajuela.

La construcción ha sido históricamente uno de los principales motores de la economía nacional. Cuando este sector se desacelera, también se afectan el comercio, el transporte, la industria de materiales y miles de empleos directos e indirectos.

Si se desea fortalecer las finanzas públicas de manera sostenible, el primer paso debería ser impulsar la inversión y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos. Una economía dinámica genera más empleo, más consumo y, de forma natural, mayores ingresos tributarios para el Estado.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Olimpia y deporte

Felices tiempos aquellos en que los griegos de la Antigüedad, no obstante su perpetuo estado de guerra interna, eran capaces de cesar toda confrontación con tal de evitar la ausencia de pueblo alguno de la Hélade en sus celebrados juegos olímpicos.

Hoy, por el contrario, el gran señor del Norte se emplea a fondo para imponer humillantes sanciones y limitar o reducir la participación de delegaciones “enemigas” en la actual Copa Mundial del Fútbol. ¡Qué diferencia entre esto y el genuino espíritu de Olimpia!

Lo que no se explica uno (¿o somos tan ingenuos como para no ver el negocio?) es por qué la FIFA pudo aceptar una sede rotatoria en que uno de los tres países organizadores no solo se quedaría con la parte del león, sino que se atrevería a descalificar moral y políticamente a buena parte de jugadores, técnicos y simples potenciales espectadores… antes incluso de que se empezara a patear el balón sobre el césped.

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

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