Una noticia que no debe pasar inadvertida. Según una encuesta de Idespo, de la Universidad Nacional, publicada el 28 de abril, casi un 50% de los costarricenses no expresa su opinión por temor a represalias. ¿A quién y a qué le tememos los costarricenses? En una democracia como la de que nos preciamos, tenemos la libertad de expresión garantizada en la Constitución como derecho sagrado. Acaso este “miedo” es a ser perseguido por la administración del “petit Trump”, que ejerce desde Zapote?

Organizaciones de derechos humanos y nuestra Asamblea Legislativa siempre afín a constituir comisiones, deben de inmediato abocarse a estudiar este tema que, sin duda, es un delicado síntoma de que nuestra democracia peligra y, que empujada hoy por los ventoleros del populismo, irresponsable anuncia serios problemas.

Los derechos no se ejercen en silencio, y en silencio tampoco se fortalecen. La prepotencia y el matonismo opacan y callan con fuerza la virtud ciudadana de hacerse oír. Costa Rica es un conjunto de ciudadanos libres capaces de tener opinión y expresarla sin miedos y sin menguados silencios.

Humberto Moya Mórux, Alajuela

Almacenes Simán

El 24 de abril, pasadas las 4 p. m., nos entregaron una lavadora que compramos en línea en almacenes Simán. Viene con un daño de fábrica, ya que no funciona la centrífuga. Se reportó el daño al call center de Simán el día 25 a las 10 a. m. y se enviaron los videos solicitados. La supervisora me indicó que en 72 horas estarían realizando el cambio. A estas alturas, llevamos más de 144 horas y Simán, con el cambio, brilla por su ausencia.

En el call center no saben ni qué razón dar. Además, cabe recalcar que la empatía, como empresa, no es su fuerte. Cada vez que hablé con ellos, reporté que mi mamá está recuperándose de dos operaciones agresivas y que nos urge la lavadora. Como que no entienden lo que es “urgencia”.

Sandra Calvo, Cartago

Réplica del Banco Popular

En respuesta a la señora Georgina Víquez Faith (carta publicada el 27/04/2025), agradecemos la recomendación que nos hace y enviamos la solicitud al área correspondiente para que sea analizada. Reiteramos nuestro compromiso con brindar un servicio accesible, respetuoso y de calidad a nuestros clientes, especialmente a las personas adultas mayores. Tenemos a disposición diferentes canales de atención como las oficinas comerciales con horarios diurnos y vespertinos, cajeros automáticos y multiservicio y puntos BP, entre otros. En caso de dudas o consultas, contactarnos al correo contraloriaservicios@bp.fi.cr

Graciela Vargas Castillo, Experiencia al Cliente, Banco Popular

Colegio de Abogados

Comparto el malestar de la licenciada Mayra Zeledón, quien tiene más de 70 años y debía ir sola, de noche, a recibir el reconocimiento por sus 50 años de incorporada al Colegio. La razón es que no había espacio en el auditorio, pues también se iba a hacer el reconocimiento a los incorporados hace 25 años. Ella desistió de asistir.

Lástima que la burocratización, que no deja espacio al discernimiento, haya calado tan hondo en las directivas del Colegio desde hace años. Una solución de sentido común –que es el menos común de los sentidos– es que los reconocimientos por 25 y 50 años de incorporación se hagan en ceremonias separadas. Así, además de dar cabida a todos, se daría más realce a quienes más mérito tienen: los de 50 años.

Galo Vicente Guerra Cobo, abogado carné 1106

