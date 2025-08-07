Cartas

Megahospital, no megacárcel

El gobierno ya sabe que los costarricenses desaprobamos el proyecto de un centro penal al estilo Bukele. Lo que necesitamos es un megahospital donde a los enfermos no se les niegue la atención por falta de camas o de espacio

Por Redacción de La Nación

¡Qué insistencia la del gobierno de despilfarrar dinero que no tenemos en una cárcel al estilo Bukele! El gobierno ya sabe que los costarricenses, que somos los dueños del capital depositado en Hacienda, desaprobamos ese proyecto. Se ha dicho muchas veces que lo que queremos y necesitamos es un megahospital donde a los enfermos no se les niegue la atención por falta de camas o de espacio. La salud no se puede poner en lista de espera. ¿O será que a los enfermos los van a meter presos porque solo en la cárcel habrá espacio? ¡Por Dios!








