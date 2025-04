Medida arbitraria del BCR

El Banco de Costa Rica, sin ningún aviso, eliminó la opción de hacer transferencias vía Sinpe móvil desde la computadora. Lo justifican diciendo que solo un bajo porcentaje usaba esta opción, y ¿qué con esto, les gasta bytes tener disponible la opción? Soy usuario de años del BCR y adulto de cierta edad, que no tiene teléfono celular inteligente. Entonces, esta medida arbitraria me reduce las posibilidades de manejos monetarios. Últimamente, el BCR está realizando acciones que me hacen pensar en cambiar de institución financiera. La banca privada definitivamente es más amigable.

