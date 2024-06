Medicamentos agotados

En el Ebáis de San Sebastián, administrado por la Clínica Bíblica, hace cuatro meses que no me entregan ni las gotas de hipromelosa ni la olopatadina, ya que, según indican, están agotadas. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cobra puntualmente las cuotas obrero-patronales, pero no tiene la misma presteza para ofrecer los medicamentos que necesitamos. Se irrespeta nuestro derecho a la salud, pero no se perdona un retraso en nuestros aportes.

