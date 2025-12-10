Cartas

¡Me rindo con la JPS!

Aunque la funcionaria de la JPS que se encarga de comunicación y relaciones públicas dice que el compromiso de la entidad es ‘servir con apertura’, sigo sin poder mandar un correo a la Junta Directiva porque, al parecer, me dieron una dirección errónea

Desde hace un par de meses, trato de enviar una nota a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, lo cual ha sido imposible. Tal y como lo expresé a través de esta sección, quise entregar la nota personalmente y no me la recibieron. Los funcionarios me dijeron que la enviara a través de un correo electrónico de la JPS. La mandé a la citada dirección, pero me la devolvieron imponiéndome como respuesta que aportara una serie de requisitos difíciles de cumplir.








