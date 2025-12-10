¡Me rindo con la JPS!

Desde hace un par de meses, trato de enviar una nota a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, lo cual ha sido imposible. Tal y como lo expresé a través de esta sección, quise entregar la nota personalmente y no me la recibieron. Los funcionarios me dijeron que la enviara a través de un correo electrónico de la JPS. La mandé a la citada dirección, pero me la devolvieron imponiéndome como respuesta que aportara una serie de requisitos difíciles de cumplir.

Eso me motivó a escribir una nota pública en “Cartas a la columna”, sobre lo engorroso que era dirigir una simple carta a los directivos de esa institución. Días después, la funcionaria encargada de Comunicación y Relaciones Públicas, responde en este mismo espacio que el compromiso de la institución es “servir con apertura”, y me ofrece que envíe la citada nota al correo, precorrespondencia@jps.go.cr

Hasta ahí todo va bien. El problema es que he intentado enviar la referida nota al menos seis veces, en seis días diferentes, y el nuevo correo que publicaron me rechaza el envío porque dicha dirección o no existe o es errónea. O sea, estoy como hace dos meses. ¡Qué difícil!

Daniel Madrigal Sojo, Goicoechea

Aviación Civil

El desastre en Aviación Civil es el reflejo de la pésima selección y nombramiento de los miembros del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac). Muchos son personas sin conocimientos ni experiencia internacional en el campo de la aviación.

La reciente mala evaluación de la Organización Civil Internacional (OACI) es la consecuencia de que varios de sus miembros probablemente solo conocen las terminales de pasajeros de los aeropuertos en Costa Rica cuando salen del país y menos del lado aéreo (pistas, “taxeos” y plataformas).

Esa situación muestra la improvisación de nombramientos en todos los niveles del actual gobierno.

Guillermo Álvarez Martínez, Río Oro de Santa Ana

Vecinos y transeúntes en peligro

El pasado 9 de noviembre, los vecinos de la urbanización El Malinche, en Liberia, Guanacaste, interpusimos una denuncia antes todas las instituciones que deben velar por la seguridad de los ciudadanos, sobre una situación que se presenta en la ruta 21 frente al hotel El Sitio y la discoteca Zanate y Coyote, 150 metros al oeste de la intersección con la ruta 1.

Un grupo de personas se aglomera allí los fines de semana hasta altas horas de la noche a consumir licor, drogas, realizar piques y oír música a alto volumen. Este lugar está justo en la única entrada de la urbanización, por lo que se invade la calle de acceso.

El peligro es que se ha convertido en un punto caliente; a menudo hay detonaciones de armas de fuego y no hemos tenido respuesta de ninguna institución. Es vital que actúen en resguardo de los ciudadanos.

Bernardino Rojas S., Liberia, Guanacaste

¡Prefiero ser Grinch!

A mis años, no me atrevo a asegurar que “todo tiempo pasado fue mejor”, ¡pero sí recuerdo mis navidades de niño!, su olor a cohombro y a tamal, y el horno de barro donde se preparaba el pan casero. Sí, tuve el privilegio de vivir “la colita” de aquellas navidades de antaño, de portal y fervor, de diciembres largos y entrañables arrullados al calor familiar, de panzazos en el río, cogidas de café, de fresca brisa y “pelo’e gato”, y el corazón en vilo por la llegada del Dios niño a la medianoche del 24 de diciembre. Hoy, cuando me venden una Navidad de neón y viernes negros, y un colacho foráneo promociona el insaciable consumismo en los malls atiborrados, y ya no es el Dios niño sino el dios dinero el que se entronizó en el pesebre de las adoraciones …, ustedes me disculpan, ¡pero prefiero ser Grinch!

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.

Cartas, cartas a la columna, cartas de los lectores (LN Diseño/LN)



