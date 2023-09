Matonada y discriminación en parqueo

En el Supermercado M&L, ubicado en la Guácima, el joven y atlético administrador del establecimiento estaciona su vehículo en un espacio y en la mitad del otro, de los dos destinados a personas con discapacidad. Cuando le recordé acerca del uso de dichos lugares, me dio la espalda y siguió su camino. Me pregunto si su actitud hubiera sido la misma si quien reclama hubiera sido una persona sin discapacidad.

Federico Montero Mejía, Escazú

Inaudita propuesta del MEP

Cada vez es más clara la misión de la ministra de Educación y del gobierno de ir eliminando todo ente público al que irónicamente pertenecen y del que se benefician. Es realmente inaudito que una ministra de Educación plantee que los estudiantes de colegios públicos paguen a una empresa privada para que haga lo que debería ser labor de su ministerio. El objetivo primordial del MEP, como ente rector garante del derecho fundamental a una educación de calidad, con acceso equitativo e inclusivo, con aprendizajes pertinentes y relevantes (marco filosófico), quedó en el papel.

Eugenia Soto Suárez, San José

Cambio de sillas

Nueve meses después de exponer mi disconformidad por la insalubre costumbre en el Banco Nacional de cambiar de silla cada vez que un cliente es llamado, la práctica persiste. Algunas personas preferimos quedarnos de pie. Pensé que poner fichas para que los clientes no deban pasar al siguiente asiento o crear otro método menos repulsivo no era tan difícil; sin embargo, todo sigue igual.

David Salazar Marín, Goicoechea

Ortografía y rima

Como se lee en La Nación del 1.° de setiembre, se viene hablando sobre la pésima enseñanza del idioma en cuanto a la escritura y lectura, y señalo que es culpa directa de los profesores que tienen poco dominio de lo que enseñan. Empiezo por la ministra de Educación, quien con error dice una y otra vez “20-23″ en lugar de 2023, como aconseja la Academia.

También se cita la rima, pero por desconocimiento. En el campo de la lexicografía, en el que me muevo, tal manera de cómo terminan las palabras crea musicalidad y orienta sobre la etimología. Dicho con más claridad, el modo en que están formadas las palabras, que además nos muestra el camino sobre cuál debe ser el significado que debe aparecer en los diccionarios. Como dejo en evidencia, con esto de la rima ven un árbol, pero no notan que forma parte de una intrincada selva.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Niños y lectura

Dicen las noticias que en Suecia están dejando de usar los celulares en la educación para volver a los libros de papel, porque los primeros no están dando resultados positivos. ¡Qué bueno! En Costa Rica, debemos hacer un maratón para fomentar el placer por la lectura: libros de cuentos, historias fantásticas, epopeyas, vidas de héroes o santos o relatos de viajes son el anzuelo para que los niños aprendan a gustarla. Comprémosles libros, regalemos libros a los niños. Así daremos un golpe al rezago educativo.

Manuel Alonso Soto, San José

Otro trámite imposible

Respecto a los trámites imposibles en la carta de Óscar Acuña, del periódico del jueves 31 de agosto, he de decir que yo he pasado por la misma situación. Mi esposo falleció hace cinco años y la línea telefónica sigue a su nombre.

Seis meses después de su fallecimiento me apersoné en el ICE para solicitar el cambio. Entre otras cosas, no me aceptaron el certificado de defunción porque tenía tres días de vencido. ¿Cómo puede un certificado de defunción vencer? ¿Es qué el estado del fallecido cambia? De haber sabido que podía resucitar, no lo cremo, como fueron sus deseos. Es ridículo.

María E. Lizano Silva, Curridabat

Catalina Crespo

¿Qué gana Catalina Crespo malinformando a nuestro país ante el diario The Washington Diplomat? Yo esperaría que un puesto pagado por el gobierno traiga oportunidades y prosperidad a nuestro pueblo. ¿Qué ganó ridiculizando a Costa Rica diciendo que sufrió intentos de asesinato? ¿Qué pretende? ¿Hacerse la víctima? ¿Para ganar qué?

Olman Monge Angulo, Santa Ana

