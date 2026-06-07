Masxmenos y Banco Nacional: dupla de terror

Hice una compra en el Masxmenos de Hacienda Vieja y, por estar caído el sistema del Banco Nacional (BN), me pasaron la tarjeta varias veces. Pues resultó que me debitaron dos veces el monto y cobraron los dos vouchers al BN.

Al hacer el reclamo al banco, me dijeron que el estudio del caso duraba ¡cuatro meses! y me recomendaron que solicitara la devolución al Masxmenos (porque ellos tenían mi dinero).

Presenté el caso a la gerente del Masxmenos, quien envió un correo y me dijo que en 48 horas me resolverían. Pero, cuatro días después, alegaron que el correo enviado se extravió y no me devolvieron nada.

Para que no quiebre la empresa, yo decidí dar por perdida mi plata, pero recomiendo desconfiar de este establecimiento y también de la agilidad del BN para ayudar a sus clientes.

José Gerardo Piedra Mora, Curridabat

Claro retroceso en Pérez Zeledón

El 25 de julio del año pasado, la Municipalidad de Pérez Zeledón informaba en Facebook sobre la salida de la empresa autobusera Hernández-Solís de la terminal ubicada en el Mercado Central. Lo que no indicó fue que fue la propia Municipalidad la que, con su alza en los costos al permiso de ingreso a la terminal, terminó por “arrinconar” a la empresa. Esta, al no poder cumplir con el pago de las tarifas, debió instalar sus paradas en las aceras aledañas al parque, con el debido permiso del MOPT.

Esta empresa autobusera cubre nueve rutas en el cantón de Pérez, por lo que cuenta con varios buses y un servicio bastante eficiente, que se ha visto ensombrecido por lo incómodo que resulta esperar el bus de pie en las aceras.

Ahora, circular por el centro del cantón no solo es tedioso por el congestionamiento vial, sino por el reducido espacio que queda para desplazarse a pie debido a muchas personas que esperan bus. Además, se incumple la Ley 7600, porque las aceras no se hallan en buenas condiciones. La Municipalidad debe velar por el desarrollo del cantón; eso debería ser primordial, pero solo vemos retrocesos.

Henry Villanueva Godínez, Pérez Zeledón

Respuesta del Banco Popular

En relación con la carta publicada por la señora Ana B. Quesada V. (30/05/2026), el Banco Popular revisó su caso. La cancelación del crédito se realizó el 2 de marzo; sin embargo, para esa fecha, el cobro correspondiente al mes de marzo ya había sido remitido al patrono dentro del proceso ordinario de deducción por planilla, razón por la cual se efectuó un rebajo adicional.

Esta situación no obedeció a una actuación indebida ni a un error del banco. En este tipo de procesos, los montos retenidos por el patrono son trasladados después a la entidad financiera y aplicados en los sistemas días después.

Una vez recibidos y aplicados los fondos, el monto excedente fue acreditado a la cuenta de ahorro de la cliente, el 18 de abril. Asimismo, se verificó que no se generaran nuevos cobros asociados a la operación cancelada. El Banco Popular reitera su compromiso con una atención transparente y responsable hacia sus clientes y usuarios.

Graciela Vargas Castillo, directora de Servicio al Cliente, Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Fraudes en línea

El público en general (y especialmente los adultos mayores) debe ser muy cuidadoso con mensajes, WhatsApps y redes sociales, ya que los ladrones están en constante acecho para ver a quién agarran descuidado para robarle información y dinero. En lo personal, recibo constantemente mensajes que dicen que se me van a vencer las millas o puntos de mis tarjetas, que tengo una multa pendiente de pago, que me gané un premio por compras en X establecimiento. Todos incluyen un link para que uno dé clic y entre a ver más detalles. Y ese es el clic fatal porque es abrir la puerta a la estafa.

Lamentablemente, muchas personas, por desconocimiento o ingenuidad, caen en la trampa. Si hay dudas, es mejor ponerse primero en contacto con la supuesta entidad o comercio que manda el mensaje, para verificar.

Bernardino Rojas S., Liberia, Guanacaste

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