Cartas

Masxmenos y Banco Nacional: dupla de terror

Me debitaron dos veces el monto de la compra y ninguno hizo nada por devolverme mi plata

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Por Redacción de La Nación

Hice una compra en el Masxmenos de Hacienda Vieja y, por estar caído el sistema del Banco Nacional (BN), me pasaron la tarjeta varias veces. Pues resultó que me debitaron dos veces el monto y cobraron los dos vouchers al BN.








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