Cartas

Más x Menos de Plaza América y mi dignidad vulnerada

Yo soy un adulto mayor, de 71 años, y pensionado con 40 años de servicio en la CNFL. Soy una persona honesta y no necesito robarle a nadie

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

En días pasados, fui al Más x Menos de Plaza América a comprar unos medicamentos para mi mamá, de 99 años, y luego fui a buscar unos pañales para ella. Al dar vuelta para ir pasillo correcto, me increpó un caballero de nombre (o apellido) Jacobo, gerente del local, diciendo que yo me había robado unas baterías, que las sacara del bolsillo de mi jacket y que saliera del establecimiento.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.