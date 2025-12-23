Más x Menos de Plaza América y mi dignidad vulnerada

En días pasados, fui al Más x Menos de Plaza América a comprar unos medicamentos para mi mamá, de 99 años, y luego fui a buscar unos pañales para ella. Al dar vuelta para ir pasillo correcto, me increpó un caballero de nombre (o apellido) Jacobo, gerente del local, diciendo que yo me había robado unas baterías, que las sacara del bolsillo de mi jacket y que saliera del establecimiento.

Yo soy un adulto mayor, de 71 años, y pensionado con 40 años de servicio en la CNFL. Soy una persona honesta y no necesito robarle a nadie. Tengo 57 años de vivir en Hatillo 4, y me siento muy indignado y molesto de que ese caballero me juzgara así. Solicito una disculpa por parte de ellos y que esto sirva de lección para que, en el futuro, no incurran en juicios a la ligera que manchen la dignidad de los clientes.

Mario Alberto Romero Orozco, Hatillo

¿Parque o parqueo?

Desde que la Fuerza Pública se instaló en el antiguo edificio del Banco Crédito Agrícola frente al parque Central, tomó parte del parque como parqueo para todo tipo de vehículos policiales, al igual que parte del bulevar de avenida 4, que, en muchas ocasiones, obstaculiza el tránsito de personas.

Hace unos días, pasé por ese lugar y había 13 automóviles vacíos estacionados en parte del parque Central y el bulevar. Si le agregamos que la Municipalidad de San José coloco unas enormes macetas, de más de un metro de ancho, no hay lugar para que los peatones pasen con facilidad. Parece que les interesa más poner macetas y autos policiales vacíos y parqueados, que facilitar el libre tránsito de los que pagamos los impuestos.

Jorge Bernal Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

A doña Kennly

A raíz de la investigación echada a andar por la presidenta del PANI, Kennly Garza, contra el video donde aparece la hija del candidato de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, dando una especie de discurso, yo me pregunto por qué la señora Garza, a quien tanto debería interesarle la niñez costarricense, no se da una vuelta por el centro de San José y otros lugares de la GAM, adonde abundan los niños y niñas que, junto a un adulto –que no se sabe con certeza si es su madre o padre– piden dinero en esquinas y semáforos. Que averigüe si siquiera comieron ese día.

Si quería quedar bien con el presidente, no sé si lo logró. Lo único que sé es que, políticamente, murió.

Yunita Sibaja González, Sabanilla

Cuentas claras… chocolate espeso

La Junta de Protección Social de San José informó el 15 de diciembre que el número favorecido del Gordo navideño, no fue vendido. Sería conveniente y saludable, para efectos de su credibilidad con la ciudadanía, que se detalle y haga público adónde irán a parar esos dineros del premio mayor. No basta con decir que se repartirá entre las instituciones que son beneficiadas por la Junta.

José Federico Rojas Montero, Calle Blancos

Denuncia contra chancero

Con dolor en mi alma, debo reportar al señor adulto mayor de piel morena que vende lotería afuera del Automercado ubicado carretera a Barva de Heredia. En días pasados, me dijo que solo me cambiaba un número premiado (el 87 con la 526) si le compraba ¢10.000 de lotería. Creí que era honesto, pero ni siquiera su edad madura justifica esto. Ante mi negativa, se molestó y me dijo que lo reporte a ver qué hace la JPS. Desafiante, tras de todo.

Johnny Vindas Salas, Heredia

Sí a venta en línea de la JPS

Tras el anuncio de la JPS de que los enteros premiados con el premio mayor del Gordo navideño no se vendieron, debo decir lo siguiente: en esta ocasión, dicho entero estuvo disponible para venta en línea y no fue adquirido por ningún cliente.

Esto no es culpa del sistema de venta en línea, pues el año pasado también hubo algunos enteros del mayor que no se vendieron.

Considero que la opción de venta en línea es excelente. Permite comprar con calma, analizar los números disponibles con seguridad y, lo más importante, elimina la especulación que hacen muchos vendedores en la calle. Felicito a la JPS por poner esta opción al alcance de los clientes. Personalmente, compré muchos pedacitos en línea sin problema. Un número que no conseguí salí a buscarlo a la calle y me cobraron ¢2.500 por pedacito.

Jorge Nils Gutiérrez Cruz, San Rafael de Alajuela

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.