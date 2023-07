Más por Menos se equivocó de uvas

Compramos uvas globo en el Más por Menos de Belén y fueron facturadas como uvas negras, que son más caras. Cuando reclamamos, nos dieron la razón, porque hace tiempo ellos no venden uvas negras, pero alegaron que no podían hacer nada porque debíamos devolver las uvas facturadas para pesarlas, dato que no era necesario, ya que estaba en la factura. Les propusimos comprar nuevamente uvas globo para reponer las consumidas y que nos hicieran la devolución del dinero. Lo hicimos; sin embargo, la gerenta no nos atendió.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌