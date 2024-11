Más de un año sin repuestos para auto

La experiencia con el servicio posventa de Grand Motors, específicamente con su línea JAC, ha sido sumamente decepcionante. Mi vehículo lleva más de un año inmovilizado debido a la falta de repuestos, y recientemente me informaron que debo esperar seis meses más. Esta situación se agrava al considerar los varios meses de demora que ya experimenté para recibir las placas del vehículo. Estos prolongados retrasos y la falta de soluciones reflejan serias deficiencias en la atención al cliente y en la gestión de la cadena de suministros.

Felipe Van der Laat Vélez, San José

Facturas del ICE

Durante aproximadamente dos meses he tenido problemas para recibir las facturas electrónicas de mis servicios telefónicos fijos del ICE. He llamado muchas veces al 1193, donde me transfieren de un departamento a otro sin darme una solución. Me pasan a facturación, luego a asistencia técnica, y en ninguno logran resolver el problema. He ido cuatro veces a las oficinas del ICE para reportar el inconveniente, pero no se ha solucionado el envío desde el servidor del ICE. Me molesta mucho que, cuando me dan un número de caso y llamo para preguntar cómo va, me indiquen que ya está cerrado porque supuestamente me enviaron un mensaje a mi dirección de correo del ICE. Sin embargo, no tengo nada en la bandeja de entrada, justamente por el mismo problema del servidor. He solicitado varias veces que me llamen a mi número telefónico, pero tampoco lo hacen.

Jorge Delgado Murillo, Curridabat

Pacto social

Dice el ministro de Hacienda que no hay pacto social real en la sociedad costarricense. Yo difiero, porque el pacto social, desde 1949, ha sido tan eficiente que ha mantenido una sociedad diferente a la de cualquier país centroamericano. Por ejemplo, para financiar el IVM, la educación y la infraestructura deportiva municipal con el 8 % del PIB, bastaría con incrementar el IVA del 13 al 15 %, como ocurrió temporalmente durante la administración Figueres. Además, se podría considerar explotar el oro para abonar la deuda del Estado con la CCSS. Ideas locas, sí, pero son solo para iniciar la discusión.

Jorge Ortega Lizano, San José

Condecoración

La condecoración otorgada por el mandamás de Zapote a su modelo salvadoreño es el peor insulto a la memoria de Juan Mora Fernández. Se asignó por supuestos aportes a la “seguridad”, lo que, en este caso, significa construir una enorme cárcel para gente pobre (no para sus amigos ricachones, por supuesto). ¿Educación, salud, empleo, vivienda, pensiones, en fin, seguridad social? ¡Nada de eso! Eso sería “malacostumbrar” a tanta gentuza que luego se atreve a insolentarse y a hacer oposición, manifestaciones e incluso huelgas.

Hugo Mora Poltronieri, San José

Encierro en El Salvador

En relación con el fenómeno político bukeliano y su gran obra el encierro de miles de salvadoreños, entre delincuentes e inocentes, como decía doña Nini: “así, hasta yo”. Con una gran fuerza policial y militar de alto costo presupuestario, del cual no tiene que rendir cuentas al pueblo, dada la “dictadura electoral” que estableció, Bukele adquirió fama por algo cierto: logró reducir significativamente el índice de criminalidad. La gran interrogante es si este sistema de encarcelamiento se sostendrá cuando Bukele se canse del poder y sea elegido un sucesor. A mediano o largo plazo, toda esa delincuencia podría ser liberada, cargada de odio hacia el gobierno y la sociedad.

Milton Arias Castrillo, Desamparados

