Cartas

Más de 1.600 personas alzan la voz contra la pesadilla diaria del cruce de la Panasonic

En este cruce, el orden no existe, las reglas no se respetan y la autoridad no está presente. El estrés, la frustración y la impotencia se acumulan. Las personas llegan alteradas a sus trabajos y a sus casas

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Por Redacción de La Nación

Lo que se vive a diario en el cruce de la Panasonic, en San Rafael de Alajuela, no es solo congestión vehicular. Es el resultado directo de la decisión de no actuar. Porque cuando un problema es evidente, constante y afecta a miles de personas todos los días, la ausencia de medidas deja de ser una omisión y se convierte en indiferencia institucional.








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