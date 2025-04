Maratón de retrocesos

Estos últimos años en Costa Rica parece que hay una maratón interinstitucional de retrocesos. Retrocedimos en educación, pues es un barco en una tempestad a la deriva; retrocedimos en infraestructura, pues abundan las reparaciones de vías públicas y puentes al parecer basados en la ocurrencia, sin la calidad que merecemos y a la que estamos acostumbrados; perdimos la seguridad de salir y estar en nuestras casas tranquilos. Y no, no es de recibo que nos vengan a decir “tenga paaaaaz”, porque no la hay. Para tener paz, nuestro gobierno nos la debe garantizar. Nos atropellan el derecho al agua, a la atención oportuna de la salud y a la libertad de expresión de muchos de nuestros profesionales en periodismo. Todo esto, propio de sociedades enfermas, nunca antes visto aquí.

