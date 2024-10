Maltrato en bus

El 10 de octubre, el conductor de un bus de la ruta San José-San Rafael de Heredia no recibió mi cédula de manera adecuada y, al bajarme 300 metros al sur del parque de San Pablo, cerró repetidamente la puerta trasera y me golpeó. Las personas mayores no somos responsables de la aprobación de la ley, y además, no entiendo por qué los conductores se molestan tanto si no se les rebaja nada de su salario. Voy a enviar un informe a la Defensoría de los Habitantes, con copia al Conapam, para ver cómo pueden colaborar en este asunto.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌