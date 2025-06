Los muchos fantasmas de la ruta 32

La ampliación de la ruta 32 ha cobrado la vida de muchos conductores y peatones debido a la falta de señalización y la mala iluminación de la vía. Ejemplo de esto es la salida de Limón hacia Siquirres, donde varios tramos de la carretera no cuentan con iluminación ni con la señalización necesaria y muchos conductores no se percatan de que van sobre el carril equivocado.

Esto hace que se topen de frente con los muros de concreto o con vehículos, y ocurran colisiones fatales. Es un problema que afecta a todo el país, porque es una ruta nacional muy importante por la que circula todo el comercio que ingresa por el puerto. Ya hasta se ha normalizado ver partes de carros despedazados, vidrios esparcidos por las calles, los muros dañados por el fuerte impacto, y lo más grave de todo, la sangre derramada de cientos de inocentes que jamás pensaron que su vida acabaría sobre vía pública.

Yazmín Priscilla Montero Rodríguez, Guápiles, Limón

Democracia

No es la democracia en sí la que está en crisis; son los políticos y los gobernantes populistas y autoritarios los que, en los últimos años, la han desprestigiado y denigrado. Urge que los entes responsables de preservar nuestra democracia impidan a esas personas violentar la Constitución y nuestro Estado de derecho.

Álvaro Ed. Vallejo Fuentes, Heredia

En aprietos

El comercio, junto con los vecinos de Paraíso de Cartago, están pasando por una situación complicada debido a la deuda de la Municipalidad de Paraíso con el AyA. Dichosamente, la Sala Constitucional ordenó suspender el corte de agua potable que se había anunciado.

La otra situación difícil que está enfrentando el comercio de dicho cantón es por los trabajos de alcantarillado que realiza la Municipalidad en las calles. Es cierto que deben hacerse, pero ¿quién auxilia a los pequeños comerciantes de la zona? Por estar obstruido el paso vehicular hasta sus negocios (y, en algunos casos, también el paso peatonal), sufren una disminución en las ventas de 60% o más. Sin embargo, igual tienen que pagar alquiler de local, planilla y proveedores. Ellos necesitan llevar el pan de cada día a sus hogares.

Eddie Bustos Contreras, San Pedro de Montes de Oca

Pésima decisión

La rotonda del diseño del intercambio de Grecia en la ruta 1, en vez de dar mayor fluidez y seguridad al flujo vehicular existente, solo traerá más presas y pérdida de tiempo. Quizá proveerá un recorrido sin interrupciones a los que viajan sobre la ruta 1, pero no mejorará e incluso empeorará las condiciones para los vehículos que vayan a ingresar o a salir de la radial de Grecia, o a retornar sobre la ruta 1. Esto, porque los obligará a ingresar a dicha rotonda a sufrir las nefastas consecuencias de todas carreteras de importancia del país.

En la actualidad, muchos de estos recorridos son continuos o apenas con leves interrupciones. Para agravar la situación del tránsito en la rotonda, se le va a cargar el flujo de una carretera marginal que aún no existe, y que se podría conectar en otro punto con menor afectación.

Pablo Castro Monge, Curridabat

Urgido de mi dinero

La semana antepasada realicé un depósito en un cajero automático de BAC. Sin embargo, el cajero presentó una falla y el depósito no se acreditó. Me indicaron que la gestión duraba tres días y aún sigo esperando. Me urge mi dinero. Pido que por favor me resuelvan a la mayor brevedad posible.

Diego Jiménez Quesada, Guadalupe

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.