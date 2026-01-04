Los dos requisitos mínimos, pero indispensables, que debemos exigir para dar el voto

No es fácil que los candidatos convenzan con lo que dicen, porque el tiempo en que lo hacen es corto y el que escucha carece del tiempo necesario para asimilar, reflexionar y formar criterio.

Sus ideas y planes por escrito tampoco son suficientes. Se lee poco o no se lee. Al final, son planes para el futuro, son teoría; es decir, están en el aire; viven en el quizá o el tal vez. De todas formas, por más revisado que esté el carro, al hacer el viaje siempre conllevará riesgos.

Se supone que dar el voto es el resultado de haber formado criterio. Sin embargo, se dará un sí al voto aun cuando el convencimiento no esté ni al 90%. Debemos exigir, eso sí, dos requisitos mínimos, necesarios, a los candidatos. Esto, para no enredarnos.

Primero: es más fácil descartar a toda persona cuestionada, porque, si en el pasado y en el presente hubo y hay corrupción, ¿por qué apoyar a un nuevo corrupto?

Segundo: se debe aplicar aquello de: el que se enoja pierde. ¿Quién quiere tener cerca a alguien que se enoja en la oficina, en el campo o en la casa? Se busca un líder que dé confianza, que deje hablar, que escuche, analice, convenza y tome decisiones en conjunto. Y que tenga inteligencia emocional.

Crisanto Badilla Arguello, Heredia

Más de 3.000 homicidios

Casi se llenaría el Gimnasio Nacional con las 3.000 personas asesinadas, muchas como víctimas colaterales, en los casi cuatro años que lleva el “gobierno del cambio” de Rodrigo Chaves. Miles de familias sufren hoy la muerte violenta de esos seres queridos, gracias al ministerio de “inseguridad” que nos ha robado la tranquilidad. Hay que evitar que esta masacre continúe.

Freddy Pacheco León, Heredia

Peligro en puente de Incurables

Merecidos aplausos para los funcionarios de la Municipalidad de Goicoechea que, a raíz de una carta en esta sección, instalaron de manera eficiente, parte de una malla que le da mayor seguridad a los peatones que intentan pasar de lado a lado el denominado puente de los Incurables, que une a Goicoechea con el cantón central de San José.

El problema es que, si el gobierno local josefino no colabora con colocar una malla protectora similar, en la parte que le corresponde en el resto del puente, continuará el riesgo para los transeúntes. Un llamado urgente para que eso ocurra, de lo contrario, el peligro permanecerá.

Daniel Antonio Madrigal Sojo, Goicoechea

Periodismo disfrazado

Quiero reforzar la carta de Jetty Gamboa Umaña, del 28 de diciembre del 2025, en la que se queja de la proliferación de periodistas y medios de comunicación afines al gobierno de Rodrigo Chaves. Ahí, sin pelos en la lengua, están OPA, Trivisión, Multimedios y, últimamente, y sin que nadie se lo esperara, Randall Rivera, director de Noticias Repretel.

¿Dónde quedó el amor a la patria y el mínimo respeto por su profesión? Prefirieron convertirse en vasallos de la desinformación y en títeres del oficialismo disfrazados de periodistas, que denigran sin inmutarse los valores y principios de tan honorable profesión.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

El tope nacional

El tope nacional se mantiene gracias a herederos de familias trabajadoras que, con esfuerzo, lograron adquirir fincas. Ese primordial patrimonio les permite hoy garantizar el indispensable buen cuidado y mantenimiento de los caballos. El tope es muy atractivo por la gran cantidad de detalles que lo compone y se disfruta porque lo presentan con muy buen gusto para deleite del pueblo. Su permanencia no crea ninguna división de clases sociales.

Jaime Morera, Alajuela

