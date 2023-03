Los dos caras del sicariato juvenil

No importa si los jóvenes muertos eran delincuentes ni si sus asesinos también lo son. Son muchachos de Puntarenas, 29 muertos con edades entre 14 y 18 años. Sigo esperando la acción inmediata del Gobierno Central, la declaratoria de emergencia nacional, la estrategia del gobierno local y del alcalde.

Son muchísimas familias que lloran a los 29 muertos, sepultados a duras penas. Madres y padres que lloran sus duelos y otros que lloraron por el acto delictivo de sus hijos jóvenes, quienes en un abrir y cerrar de ojos se convirtieron en sicarios, que desde ya están alertados de que pasarán de ser asesinos a pronto ser cadáveres. Es cuestión de tiempo, es una espiral de muerte sin principio, sin control y sin final.

Ni los muertos ni los homicidas tienen culpa alguna, son producto de una sociedad que cada día es más indolente e inhumana, que relativiza la vida y se deja arrastrar por la ignorancia, y cree que nosotros y nuestras familias estamos exentos de la tragedia.

Gerardo Zúñiga Zúñiga, Puntarenas

Nos comunicamos telefónicamente con Aarón A. Chaves González (16/3/2023) y procedimos a investigar y resolver el caso expuesto en la carta “Préstamo paralizado”.

Jessica Soto Centeno, gerenta de Comunicación y Reputación del BAC Credomatic

Como la abuela de Fabián Navarro Álvarez, compré un club a Viajes Colón en junio del 2018 y no me dan la cara para resolver la situación. Por varios medios, he tratado de comunicarme con ellos y no responden llamadas ni mensajes. Según el contrato, tienen un seguro, por ende, ¿por qué no lo usan y nos pagan lo que nos deben?

Maria Elena Lizano Silva, Curridabat

Durante el fin de semana del Transitarte, estacionamos el vehículo en el parqueo Bonanza (calle 11, avenida 1, San José) durante todo el día. Al regresar, nos dimos cuenta de que otro vehículo golpeó el lado izquierdo del bumper, le quebró una parte y rayó la pintura.

Regresamos al día siguiente y hablamos con el dueño, José Álvarez, quien, con mucho profesionalismo y empatía, nos dijo que revisaron las cámaras y vieron que el daño ocurrió en el parqueo. Don José se hizo responsable. ¡Muchas gracias!

Andrés Morales Morales, San José

Con tantos sicarios jovencitos, que matan por ¢100.000, y los robos todos los días, da miedo y tristeza, ya no se puede salir. El hombre es el lobo del hombre.

Victoria Gamboa Arias, San Pablo de Heredia

La Junta de Protección Social de San José (JPS) dice que el acumulado sigue creciendo, pero el viernes bajó por fracción: pasó de ¢85 millones a ¢59 millones.

Sergio Fernández Madrigal, Desamparados

En el EDUS, no había horas establecidas para solicitar una cita según mi conveniencia. Entonces, fui al Ebáis y ahí me indicaron que en el caso de Birrisito, el EDUS no funciona porque es un centro médico itinerante, es decir, atiende Birrisito, Yas y Flor, en el cantón de Paraíso. En Birrisito, los martes, miércoles y viernes, y los lunes y martes en los otros lugares.

Esto ocasiona la asignación de citas para días posteriores, por ejemplo, el miércoles pueden concederlas para el viernes, pero si el viernes uno necesita atención médica ya no hay espacios.

Este es uno de los problemas de atención. El otro es que persiste el sistema de ir a dormir la noche antes o pagar a alguien los ¢6.000 que cobran por hacer fila para guardar el campo. Si uno cotiza durante su vida laboral, lo menos sería recibir una atención médica adecuada y a tiempo. Pudieron tener muy buenas intenciones con el EDUS, pero aquí no funciona.

Juan Carlos Mora Molina, Cartago

