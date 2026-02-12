Cartas

Los continuos cierres en la 32 son un golpe enorme a la economía del país

La rehabilitación del ferrocarril al Atlántico es un desafío que el próximo gobierno debe enfrentar sin dilación y sin temer su costo

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Los constantes cierres de la ruta 32 –el más reciente, de tres días seguidos– causan pérdidas incalculables a la economía del país. La rehabilitación del ferrocarril al Atlántico es un desafío que el próximo gobierno debe enfrentar sin dilación y sin temer su costo. Piénsese que la pérdida económica actual es sin duda mayor que el costo de la obra.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.