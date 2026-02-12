Los continuos cierres en la 32 son un golpe enorme a la economía del país

Los constantes cierres de la ruta 32 –el más reciente, de tres días seguidos– causan pérdidas incalculables a la economía del país. La rehabilitación del ferrocarril al Atlántico es un desafío que el próximo gobierno debe enfrentar sin dilación y sin temer su costo. Piénsese que la pérdida económica actual es sin duda mayor que el costo de la obra.

Galo Vicente Guerra Cobo, Aranjuez

Max Jiménez, siempre vigente

La reciente exhibición dedicada a Maximiliano Max Jiménez Huete (1900-1947) confirma la vigencia de una de las figuras más complejas y decisivas del arte costarricense del siglo XX. Artista plástico y escritor que vivió en París y La Habana, Jiménez elaboró una modernidad incómoda, distante del costumbrismo complaciente y de la armonía decorativa, donde el cuerpo –deformado, monumental, a veces inquietante— opera como un dispositivo crítico cargado de tensión social y simbólica.

Las obras reunidas en el Museo Calderón Guardia permiten apreciar un lenguaje plástico informado por las vanguardias europeas, pero reinterpretado desde una sensibilidad local marcada por lo tropical, lo marginal, lo ambiguo y lo irreverente. Sus figuras femeninas, densas y silenciosas, desestabilizan los cánones académicos y proponen una visualidad donde lo íntimo y lo político se entrecruzan, anticipando discusiones aún vigentes sobre identidad, poder y representación.

Esta muestra no se limita a revisitar a un referente del arte costarricense, sino que invita a repensar el lugar de la disidencia estética dentro de nuestra historia cultural. Volver a Max Jiménez es aceptar una tradición moderna menos cómoda, pero más lúcida y necesaria en los tiempos que corren.

Guillermo Brenes Tencio, historiador

Protesto por Cuba

Envío esta carta, sabedor de que solo podría ser un intento de hacerme oír en un país, el nuestro, donde casi no se puede discrepar, sobre todo si puede molestar a quienes no aceptan voces de disenso.

Pero es que no es de recibo que un pequeño y soberano país como Cuba, sea castigado por casi 70 años a la más cruel humillación por osar plantarse ante el vecino que priva a su población (también a mujeres y niños, y sobre todo enfermos) de alimentos, medicinas, asistencia humanitaria y financiera, y todo lo esencial para cualquier ser vivo.

Ni en los peores tiempos de dictadores endiosados por el gran Norte: ni Batista, ni Somoza, ni Duvalier, ni Trujillo, ni ayer no más Pinochet, ni ante todo sus oprimidos pueblos, han sufrido tan despiadado yugo.

Desde Costa Rica, el país de la tan mentada democracia, los derechos humanos y la solidaridad internacional, ¡protesto!

No es posible continuar con la farsa de que seguimos siendo un país firme en la defensa de los derechos humanos si preferimos ver para otro lado cuando, tan flagrantemente, se hace todo para destruir la existencia de un país vecino.

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

