Los autos BYD son muy buenos, pero la representación de la marca en Costa Rica no está a la altura

Deseo manifestar mi molestia con el servicio de Cori Motors en la programación de las citas de mantenimiento de mi vehículo BYD. Al momento de la compra, se me ofrecieron dos mantenimientos de cortesía, pero durante meses, ha sido muy difícil conseguir una cita en un plazo razonable. Las fechas disponibles estaban a tres semanas o un mes, lo que complica la coordinación para quienes, como yo, realizamos giras frecuentes fuera de la GAM por motivos de trabajo.

Intenté agendar la primera revisión y programé citas para el 22 de setiembre y luego el 4 de noviembre de 2025, pero debí cancelarlas porque coincidían con obligaciones laborales ineludibles. Finalmente, en la cita del 21 de noviembre se me indicó que había perdido una de las revisiones de cortesía por haber superado el kilometraje, pese a que esta situación fue consecuencia directa de la limitada disponibilidad de espacios ofrecidos por la agencia.

Esto evidencia una clara asimetría de poder entre la agencia y el cliente: las reglas se aplican de manera rígida, sin considerar que el problema es la propia imposibilidad de ofrecer suficientes citas de mantenimiento. Así, el usuario siempre termina en desventaja ante decisiones arbitrarias. Los vehículos BYD son excelentes; sin embargo, la representación de la marca en Costa Rica no está a la altura y termina afectando de forma injusta la experiencia del consumidor.

César Rodríguez Solórzano, Desamparados

Los nuevos princesos

Qué fiasco, pero con esa actitud y la mala administración de nuestro fútbol, no iremos a ninguna parte. El entrenador no encajó, pero ¿y los jugadores? Tuvieron hoteles de lujo, chárters para el viaje y otros privilegios. En cambio, atletas de otras disciplinas deben hacer rifas y pedir donaciones para salir a representar a nuestro país. Que los entes encargados del deporte costarricense analicen esto y fijen responsabilidades. ¡Ahora, hasta dentro de cuatro años, si estamos vivos!

Gerardo Bonilla Avendaño, San Vicente de Moravia

Soberana mentira

La agrupación Pueblo Soberano es una soberana mentira. Sus dirigentes han escogido ese nombre para resaltar el poder del pueblo y sería lindo si de verdad tomaran en cuenta la soberanía del pueblo. Pero tal parece que, más bien, Laura Fernández ha heredado la prepotencia de Rodrigo Chaves y este le voló garrote al pueblo soberano, representado en los agricultores.

También se burla del pueblo soberano al faltar a la verdad en muchas cosas, como cuando sostuvo que el Congreso de Estados Unidos había convocado a la embajadora Catalina Crespo, cuando en realidad quien eso hizo fue un solo congresista.

Costarricenses, seamos cautelosos e inteligentes a la hora de emitir nuestro voto. Sé que vamos a salir bien librados si el verdadero pueblo soberano se lo propone.

Jorge Alberto Pérez Barboza, Barrio Luján

Rescatemos la cortesía

Costa Rica se ha reconocido siempre por su amabilidad y por ese “pura vida” que nos distingue. Sin embargo, pareciera que, en medio del estrés, la prisa y la creciente tensión social, estamos dejando de lado lo que nos une como sociedad: la cortesía.

Lo más preocupante es que esta pérdida no distingue nivel económico ni de escolaridad, tampoco profesión. La cortesía no pertenece a ninguna clase social; nace de la persona, de los valores inculcados en casa, de la empatía que decidimos practicar en lo cotidiano y que nos hace más humanos. Hoy, más que nunca, necesitamos rescatar esos valores.

Invito a cada costarricense a volver a lo esencial, a los pequeños gestos de gran valor: a mirar a los ojos, a saludar, a agradecer sinceramente sin miedo a parecer anticuados. Que el “pura vida” no sea solo un lema turístico, sino una actitud diaria y una forma de vivir.

Daniela Masson Chamorro, Puerto Viejo de Sarapiquí

