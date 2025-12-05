Cartas

Los autos BYD son muy buenos, pero la representación de la marca en Costa Rica no está a la altura

Es todo un reto conseguir una cita de mantenimiento para el vehículo en un plazo razonable y por eso perdí una de las revisiones de cortesía que me ofrecieron al comprar el carro

Por Redacción de La Nación

Deseo manifestar mi molestia con el servicio de Cori Motors en la programación de las citas de mantenimiento de mi vehículo BYD. Al momento de la compra, se me ofrecieron dos mantenimientos de cortesía, pero durante meses, ha sido muy difícil conseguir una cita en un plazo razonable. Las fechas disponibles estaban a tres semanas o un mes, lo que complica la coordinación para quienes, como yo, realizamos giras frecuentes fuera de la GAM por motivos de trabajo.








