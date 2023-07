Lo que dice la carta

El presidente Rodrigo Chaves tergiversa el verdadero sentido de la carta de rechazo por sus ataques sistemáticos contra la prensa, firmada por exgobernantes latinoamericanos y de España. Afirma que se rebaja al país a la misma categoría de totalitarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¡No, señor! La carta va dirigida a su persona, no al país. Debería admitirlo, cosa que veo difícil. Mientras tanto, debemos estar vigilantes para no perder nuestra democracia.

Silvia Vargas Vega, San José de la Montaña

Precios distintos

Me encanta comprar en el Más x Menos de Guachipelín. Los precios son mejores en comparación con la competencia y los empleados me saludan con cariño y respeto. Sin embargo, frecuentemente, el valor de los productos no coincide con el que cobran en las cajas. Cobran más.

Estoy seguro de que el problema no es una política empresarial. Los clientes deben revisar las facturas, y ojalá el supermercado corrija los errores causantes de esta enojosa situación.

Jaime Feinzaig Rosenstein, Escazú

El duelo

Según los expertos, el duelo se compone de varias etapas. Mi percepción es que estamos en proceso de dolor al ver las cosas qué ocurren en el país. Pasamos de la negación a la ira, sin portillos para la negociación donde existan posibilidades en las que todos ganemos.

El Poder Ejecutivo usa la línea vertical para gobernar, de manera que carece de equipo de trabajo. El ciudadano de a pie ve lo que acontece con profunda frustración. En los últimos catorce meses, nos hemos asombrado de la ordinariez, la chabacanería, el revanchismo y el irrespeto a la institucionalidad.

Como no se ejerce la sana democracia, los intermediarios o funcionarios elegidos son ecos de una sola voz. Se sacó un sumiso miedo al rey desnudo y diría que con razón, cuando están de por medio amenazas al prestigio individual.

La academia, las asociaciones, las fundaciones y los gremios tienen la oportunidad de demostrar con trabajo y transparencia que sí es posible ayudar a paliar las profundas desigualdades de la población. Es obligación de todos, y la familia desempeña un papel crucial en el impulso a la educación, la salud y uso racional de los recursos naturales.

Vera Cristina Varela Varela, San Pedro de Montes de Oca

Irrespeto en vías

Decidí abandonar los juegos electrónicos, las apps y todo lo que tuviera que ver con el entretenimiento virtual. Un descubrimiento espontáneo me llevó a subir al carro y enfilar hacia diferentes arterias ciudadanas. Adrenalina en su más pura expresión.

Me detuve un ratito y luego me reincorporé al tránsito en el cruce de la Embajada de Estados Unidos, en la carretera de Pavas, donde está el semáforo, y se me cruzaron, intempestivamente, motos, escúteres y bicimotos. Mucho más que andar esquivando obstáculos en los juegos electrónicos.

La consigna era llegar sano, pero otra vez, de la nada, comenzaron a cruzar a diestra y siniestra autos de transporte informal, que alegremente pasaban como si los semáforos no existieran.

Rumbo a la General Cañas, va de nuevo, no hay ningún juego más excitante que nuestras calles. Es genial cómo hacen caso omiso de las leyes, solo que el riesgo es de vida o muerte. Mientras, los tráficos hablan por el celular.

Alberto Taliansky Levitzki, Pavas

Falla en televisores

El 26 de julio, reporté a Claro la falla de dos televisores, y después de un engorroso procedimiento con el call center, prometieron resolver el problema en 24 horas, lo cual no ocurrió. Llamé de nuevo y también envié un mensaje por WhatsApp. Tampoco hubo respuesta. Casi 26 horas después me llamaron para informarme de que el técnico llegaría el 30 de julio, es decir, 5 días después de reportado el problema.

Gilberto Ugalde Esquivel, San José

Choques leves

El Instituto Nacional de Seguros (INS) debería comunicar ampliamente el sistema para reporte de accidentes leves en carretera sin necesidad de la presencia del Tránsito y agentes de la institución. La gran mayoría de los choques causan daños mínimos en los vehículos; sin embargo, ocasionan largas presas en las vías más transitadas mientras llegan las autoridades.

Jorge Gutiérrez Cruz, San Rafael de Alajuela

