Cartas

Limón no debería oler a abandono

El mal olor que emanan las alcantarillas públicas es un problema serio para vecinos y peatones del cantón

Por Redacción de La Nación

Quienes vivimos en Limón conocemos el mal olor que emanan las alcantarillas públicas; es un problema real para vecinos y peatones del cantón. El hedor proviene de gases como sulfuro de hidrógeno, amoníaco y metano, producto del inadecuado tratamiento del AyA. La exposición prolongada a estos gases puede causar irritación en ojos, nariz y garganta, bronquitis, fatiga crónica y agravamiento del asma.








