‘Liberty no libera a mi fallecido padre’

Mi padre tenía un plan pospago y a la telefónica se le hizo saber del fallecimiento. La empresa me dijo que la deuda por un celular y la mensualidad quedaban borradas y no se le debía más a la compañía, que iban a pasar el número de pospago a prepago y que eso demoraba unos meses, lo cual me pareció lógico. No obstante, me cobran por correo electrónico y compañías me ofrecen arreglos de pago para evitar el cobro judicial. Ya perdí la cuenta de las veces que he explicado en la tienda y respondido que mi papá falleció.

