Cartas

Liberty: encuesta de servicio con cero en todo

En 11 horas, les expuse mi problema a siete agentes para que al final me ofrecieran una mejora en mi plan, pero 17 días después, sigo sin recibir lo prometido

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

El sábado 26 de julio, a las 9:36 a. m., escribí al WhatsApp de Liberty. Once horas después y luego de haber hablado con siete agentes, me indicaron que iban a escalar mi caso para mejorarme el plan. Además de pasar bailando entre agentes vendedores y de servicio al cliente, repitiéndoles mi problema siete veces, 17 días más tarde todavía no me han contactado para la mejora ofrecida.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.