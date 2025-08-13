Liberty: encuesta de servicio con cero en todo

El sábado 26 de julio, a las 9:36 a. m., escribí al WhatsApp de Liberty. Once horas después y luego de haber hablado con siete agentes, me indicaron que iban a escalar mi caso para mejorarme el plan. Además de pasar bailando entre agentes vendedores y de servicio al cliente, repitiéndoles mi problema siete veces, 17 días más tarde todavía no me han contactado para la mejora ofrecida.

Además, solicité un correo para quejarme y no me lo dieron. Impresionante la falta de respeto y el mal servicio al cliente. Llené la encuesta de servicio con un cero en todo, y solicité que me contacten, lo que tampoco ha ocurrido. O sea, ni quieren vender ni quieren escuchar al cliente.

Alejandro Egea Alfaro, Escazú

Medismart

En relación con la carta de la señora Isabel Yglesias (02/08/2025), en MediSmart reiteramos nuestro compromiso con una atención transparente y apegada a la normativa vigente.

La solicitud de desafiliación fue recibida el 28 de julio y está siendo tramitada conforme al decreto ejecutivo 43270-MEIC (2021), el cual establece un plazo de 60 días naturales para que la cancelación sea efectiva.

Durante ese tiempo, siempre que el cobro se encuentre al día, la afiliación se mantiene activa y con acceso a todos los beneficios del programa. La desafiliación quedará formalizada el 30 de setiembre.

Mónica Nagel, directora de Asuntos Corporativos Grupo Montecristo

Dolor en Gaza

Celebro que, al fin, otros se estén sumando a la lucha a favor de Gaza y Palestina. Fuimos los cuatro gatos de siempre los que iniciamos este desigual combate en la prensa nacional. Pero no basta con abogar en contra de un tratado de comercio. Habiendo ya dos acusaciones contra Israel con el apoyo de la ONU, lo que cabe hoy es la ruptura de relaciones con Israel. No hacerlo es, como dicen en España, seguir meneando la perdiz. ¿O esperaremos el veredicto de dos cortes de justicia internacionales, que tal vez se dé cuando ya no quede ni rastro de Palestina?

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Réplica de BCR

En BCR Corredora de Seguros, lamentamos la experiencia reportada por la señora Milagro Chaves Solís (Cartas 06/08/2025) y le ofrecemos nuestras disculpas por los inconvenientes ocasionados. Aclaramos que la devolución de montos ha sido completada satisfactoriamente. La experiencia compartida por la señora Chaves nos ayuda a fortalecer nuestras prácticas institucionales.

María Briones, Contraloría de Servicios BCR

Editorial y foto

El editorial de La Nación titulado “Atrocidades sistemáticas en Gaza” (27/07/2025) omite el contexto del ataque del 7 de octubre de 2023; si se extrapolan los primeros reportes con una simple regla de tres, las bajas hoy rondarían el millón. Además, diversos medios, en cuenta este diario, han publicado la foto de un niño con enfermedad neurológica congénita para responsabilizar a Israel de provocar el hambre en Gaza. El New York Times, en una nota poco visible, desmintió después que se tratara de un caso de inanición.

La desinformación abunda: se acusó a Israel de atacar el hospital Al Shifa y causar 500 muertes, sin esperar su versión; luego se probó que fue un cohete fallido de los terroristas. Las críticas que se vierten sobre Israel adquieren tono absoluto, ignorando los hechos y razones para combatir el terrorismo, que sí están documentados y fundamentados. Persisten los juicios prematuros y el escaso rigor para verificar los hechos.

Mayer Tropper Musinovich, Escazú

