Lentes de estudiante quedaron mal graduados

Encargué dos pares de anteojos a la óptica Münkel el 21 de marzo, y pagué por ellos una suma grande de dinero, ya que pedí la mejor tecnología. Sin embargo, los lentes de mi hija quedaron mal y aún no solucionan el problema. Ve borroso y la optometrista me explicó que olvidaron graduarlos para corregir el astigmatismo y que “eso no es nada”, pues “a cualquiera le pasa”. Resultado: mi hija lleva 52 días viendo mal y sufriendo dificultades para estudiar, y todavía “no saben el estado de los lentes”. ¡Se trata de mi hija!

