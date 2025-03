Lectura de domingo

Quisiera felicitarlos por los artículos publicados el domingo 9 de marzo. “Ir al Mercado Borbón”, del periodista José David Muñoz, fue un hermoso y refrescante el recuerdo de compras en el Mercado Borbón; hasta el olor muy particular recordé. Ana Coralia Fernández nos llevó a una Semana Santa llena de hermosos recuerdos. No había bus, no había bulla; solo era ver películas, alistarse para las diferentes procesiones, llegar y deleitarse con las conservas que días antes que habíamos preparado junto a mi abuela Angélica. Ah, y se me olvidaba, “La mirada de Tentén”, del periodista Rodolfo González: siempre recordaremos a una persona así dentro de nuestro círculo familiar. Realmente, disfruté el domingo leyendo de otros temas, ¡y no solo cosas trágicas y macabras!

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌