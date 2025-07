Le niegan tratamiento a mi papá por una razón absurda

Mi papá es un adulto mayor ya cercano a los 80 años y con más de 20 de padecer la enfermedad de Parkinson. Debido a esto y por su poca movilidad, ha desarrollado un hongo en las uñas de los pies que le fue detectado en los laboratorios de la Caja.

Él recibe a domicilio la visita de los médicos y en la última visita, basándose en los resultados de los exámenes, la doctora le recetó un medicamento. Sin embargo, llevé la receta a la farmacia y me dicen que no me van a entregar el fármaco con el alegato de que solo los especialistas lo pueden mandar, y que si lo prescribe la médica domiciliar solamente pueden dar tratamiento para una semana, algo que no tiene sentido.

Hemos esperado más de dos años para que lo vea un especialista en Geriatría, ya que la Caja no tiene neurólogos en Cartago, y encima, tenemos ahora que vivir esta majadería mientras mi papá sigue sin recibir el tratamiento requerido. La salud no es un juego que se pueda definir en una oficina, lejos de la realidad de los pacientes.

Pablo A. Moya Navarro, Cartago

Santa María de Dota

Con motivo de los 100 años de la creación oficial del cantón de Santa María de Dota, es justo recordar a su fundador, José María Ureña Mora, nativo de Desamparados radicado en Tarrazú, quien en 1863, a través de veredas de montaña virgen, se estableció en un hermoso valle que, con la complicidad de su esposa, llamaron Santa María.

Un valle rodeado de espesa montaña, regado por ríos cristalinos, de tierras fértiles y frondosos árboles, cuya belleza enamoró a sus valientes pioneros.

Para tener una idea, en 1942, en la región de Copey, se encontraron los árboles de roble más altos del mundo, con más de 50 metros de altura, los cuales merecieron ser inscritos bajo el nombre científico de Quercus Copeyensis.

Además de construir caminos y puentes, sus pobladores se enfocaron en la educación, lo cual contó con el apoyo de un influyente político que había sido confinado en esa comunidad, Pedro Pérez Zeledón. Él realizó una gran labor, del mismo modo que Julián Volio lo hizo en el cantón de San Ramón, dos comunidades progresistas que se distinguen por su alta cultura.

Otro hecho que revela el carácter tesonero de sus pioneros, es su peregrinaje a través del cerro de la Muerte para cofundar y poblar el Valle de El General, un pujante cantón que adoptó por nombre los apellidos del ya dicho Pérez Zeledón.

Los habitantes de Santa María pueden celebrar muy satisfechos el centenario oficial de su admirable cantón, sin olvidar rendir merecido homenaje a sus heroicos fundadores.

Carlos Jiménez Volio, San Pedro de Montes de Oca

Chavismo

La diputada Cisneros anunció el banderazo de salida del “rodriguismo”, pero en realidad debería ser del “chavismo”. Lo primero nos remite al exmandatario Miguel Ángel Rodríguez. Quizá usan su apellido para no relacionar a Rodrigo Chaves con el expresidente venezolano Hugo Chaves. Pero lo correcto sería decir “el chavismo”. Me sorprende que don Miguel Ángel no se haya manifestado al respecto.

Fernando Cordero Alvarado, El Porvenir de Desamparados

Felicitación

Deseo felicitar por su eficiencia a la sección de reposición de placas del Registro Nacional, en Zapote. Trato amable, expedito, servicial y eficiente.

Erich Francisco Picado Argüello, Alajuela

