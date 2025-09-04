Cartas

Las lamentables prioridades del nuevo ministro de Hacienda

¿Cómo va a decir que es más importante pagar intereses a la deuda que destinar recursos a la seguridad del país?

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

El nuevo ministro de Hacienda (“de Guatemala a Guatepeor”), sostiene que es más importante pagar intereses a la deuda que destinar recursos a la seguridad del país. ¿Pensarán lo mismo los familiares de tanta víctima colateral o quienes sufren por delitos comunes con crecimiento exponencial en esta administración? Cuando la delincuencia no ha tocado a nuestra puerta, es fácil opinar de forma tan irracional e irresponsable. Dios lo libre que lo tenga que sufrir, señor ministro.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.