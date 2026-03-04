Las inauditas propuestas de tres asesores de doña Laura Fernández

Los asesores de la presidenta electa: un Fabián (Volio) propone anular el pago de prestaciones, porque el trabajador al jubilarse recibe pensión, argumenta. El otro Fabián (Silva) propone que soldados extranjeros ocupen territorios costarricenses, para que capturen narcotraficantes. Y uno que pasa a ser diputado, José Miguel (Villalobos) propone desmembrar las provincias de Heredia y Alajuela para crear una octava provincia al norte del país. ¡Y los tres hablan en serio!

Freddy Pacheco León, Heredia

Bases militares en Costa Rica

Creíamos haber leído todo sobre cómo combatir el narcotráfico en nuestro país, cuando un asesor de nuestra futura presidenta propone lo de las bases militares. Así, al estilo Trump, Bukele o Milei, obviando todas las causas estructurales que justifiquen el vicio: excesiva pobreza juvenil injustificable, educación pública por los suelos, escasas oportunidades de trabajo digno, vivienda propia o alquilada inasequible, y más.

En Estados Unidos o Europa, principales mercados de consumo de drogas, muchas de sus víctimas son jóvenes adinerados pero moralmente descarriados; en cambio, los nuestros están menos descarriados, pero sí mucho más enamorados del dinero fácil y el lujo ostentoso. Se dice que Estados Unidos tiene alrededor de 800 bases militares en el mundo, algo que pasma. Y vean para lo que sirven las muchas que hay en el golfo de Ormuz a los paisecitos ahí localizados: algún misil caerá en Tel Aviv, seguro; pero ninguno en Washington D.C. o Nueva York.

Por otra parte, además de algún rimbombante título de carácter académico, ¿cuáles son los otros requisitos que cumple el asesor, cargo gracias al cual se llenará los bolsillos con nuestro dinero de contribuyentes fiscales fáciles?

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Mística de maestra

Leí en un diario nacional sobre los gastos en que incurrió una maestra para pintar y reparar su aula, en Alajuela, para el nuevo curso lectivo. Y yo me pregunto: ¿dónde están las autoridades del gobierno a las que les corresponde hacer ese trabajo? En el gobierno, unos les echan la culpa a los otros y, al final, nadie hace nada.

Ahora lo que corresponde es que al menos le paguen las facturas a la maestra y no se hagan de la vista gorda. Más aún porque se sabe que los maestros y pensionados tienen los salarios congelados, por lo que no es justo que ellos paguen de su bolsillo lo que le corresponde financiar al gobierno.

Randall García C., Alajuela

Réplica del BCR

En respuesta a la carta de la señora Cynthia Scott Vargas (25/02/2026), se informa de que el BCR revisó su caso con detenimiento y confirmó que, gracias a nuestros mecanismos de seguridad y riesgos, se identificó y atendió la situación y se procedió al bloqueo preventivo de la tarjeta para evitar mayores afectaciones. A la señora Scott se le remitió por escrito respuesta a todas sus interrogantes.

María Briones, Contraloría de Servicios del BCR

Malestar con Chaves

Expreso mi profunda molestia por las declaraciones del presidente Chaves el 25 de febrero, cuando calificó como "therians" y “gente media tocada” a quienes votamos por diputados del Frente Amplio. En democracia, disentir no es motivo de burla ni descalificación. El presidente es elegido para gobernar para todos, no para dividir ni insultar. Su salario proviene de los impuestos que pagamos todos los costarricenses, independientemente de nuestra preferencia política.

Guillermo Rivero González, Desamparados

