Las inauditas propuestas de tres asesores de doña Laura Fernández

Lo más preocupante es que los tres hablan en serio

Por Redacción de La Nación

Los asesores de la presidenta electa: un Fabián (Volio) propone anular el pago de prestaciones, porque el trabajador al jubilarse recibe pensión, argumenta. El otro Fabián (Silva) propone que soldados extranjeros ocupen territorios costarricenses, para que capturen narcotraficantes. Y uno que pasa a ser diputado, José Miguel (Villalobos) propone desmembrar las provincias de Heredia y Alajuela para crear una octava provincia al norte del país. ¡Y los tres hablan en serio!








