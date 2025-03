Lamentable transformación

En el 2021 empecé mi relación con Dual Servicios, un servicio de casillero en Estados Unidos. La primera vez, su servicio fue excelente. Alguna vez, el paquete era recibido por la oficina en Miami un lunes y el sábado ya estaba listo para recoger en la sucursal. Con el pasar del tiempo, la calidad del servicio ha decaído muchísimo. El pasado diciembre fue caótico: un paquete tardó 22 días de sus oficinas en Miami hasta estar disponible en la sucursal. Ahora, todos se atrasan y han tomado como excusa decir que los servicios de entrega (como UPS, Amazon, DHL) mienten al indicar que el paquete ya fue entregado en la dirección en Miami y que ellos no lo han recibido. Es cosa de todos los días. Hace poco, llamé al teléfono que aparece en su sitio web para consultar por un paquete que UPS me reporta como entregado y que no aparece como recibido por ellos. Me contestó una grabación diciéndome que pronto sería atendido, pero estuve escuchando su musiquita por casi media hora, hasta que me colgaron. Decidí contactarlos por WhatsApp y les escribí, pero aún espero la respuesta.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌