La trampa de los lobos con piel de oveja

Al leer la columna de la señora Nuria Marín, (La Nación 11/5/25), reafirmo los comentarios que he cruzado con amistades sobre lo ocurrido en Nicaragua y Venezuela, que fueron democracias en su momento, pero que, de forma astuta y bien planificada, fueron a caer en el totalitarismo. Como me dijo un venezolano: “Se van enquistando en la democracia como un ladrón en la oscuridad, y cuando dan el zarpazo, ya todo está perdido”. Y este fenómeno ya se está presentando en nuestro país, muy claramente en el Poder Ejecutivo y se percibe también en el Legislativo, donde existen grupos que aparentan defender la democracia para ganar adeptos, pero guardan silencio cuando se quieren censurar las medidas totalitarias. Esperamos que en las próximas elecciones, los costarricenses no caigamos en la trampa de esos lobos con piel de oveja, porque sería el final de otra democracia.

Álvaro Ed. Vallejo Fuentes, Heredia

Mejor, tornillos

Dado que en ciertos lugares del país ha habido tornados que, al pasar, dejan casas sin techo, lo ideal sería sustituir por tornillos los clavos que mantienen las láminas de cinc en las cerchas. Los tornillos, por tener roscas, se adhieren más a la madera. Es un remedio sencillo y barato.

Fernando Cordero Alvarado, El Porvenir de Desamparados

Chances del Zodíaco

Sugiero al público no comprar números de los Chances del Zodíaco por la web, ya que si compran dos o más pedazos, les saldría el mismo número y serie, pero cada pedacito con diferente signo, lo que significa que si pegan premio, solo un pedacito tendría premio; los demás, no.

José Fabio Guevara Campos, Canoas de Alajuela

Queja contra Homex

El año pasado, en noviembre, compré un refrigerador en Homex San Sebastián, que no me duró ni cuatro meses y empezó a fallar haciendo escarcha y ruidos. Llamé a Homex y mandaron un técnico; repararon la tarjeta, que estaba fallando, pero el arreglo duró como dos meses y volvió a fallar. Entonces, me dijeron que llevara el refrigerador a Homex para hacer el cambio por otro nuevo. El flete salió de mi bolsillo. Me dieron una nueva en febrero y me volvió a hacer la misma falla a los tres meses, pero esta vez les exigí que me devuelvan el dinero, porque ya no estoy dispuesto a aceptar un nuevo cambio. Me mandaron un técnico, que me confirmó que el equipo tiene la misma falla que el primero.

Esta es la fecha en que sigo esperando una respuesta y nada me dicen.

Me declaro un cliente sumamente insatisfecho con lo que hacen y dicen. ¿Con quién debo de hablar o rogar para que me devuelvan el dinero?

Marcos Picado Gómez, Cristo Rey

