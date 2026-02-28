La Tierra tan caliente como Venus

El afamado físico teórico y astrofísico Stephen Hawking (1942-2018) proyectó que el clima terrestre se tornará similar al de Venus, es decir, 250 grados.

La extinción total de los seres vivos constituye una certeza estadística si no ocurren cambios radicales en la organización social. Para el año 2600, continúa Hawking, la población mundial estará hombro a hombro y el consumo de electricidad hará que la Tierra brille al rojo vivo, lo que será el tan pronosticado fin del mundo.

“El calentamiento global alcanzará niveles irreversibles si la actividad humana mantiene el ritmo actual”, dijo.

De ser así, la conclusión de Hawking es que debemos buscar otros lugares del universo donde podremos dar continuidad a la especie. Otro planeta que ya existe y donde los recursos naturales se puedan conservar con una mayor conciencia.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Caño maloliente

Resido en las inmediaciones del Ministerio de Seguridad Pública y, con frecuencia, debo pasar por la entrada de patrullas, donde hay una acera junto a un caño que, desde hace meses, permanece lleno de un líquido que, a todas luces, tiene contaminación fecal.

El problema no ha sido atendido, pese al tiempo transcurrido y a las molestias evidentes que genera. Por este medio, hago un llamado a quien corresponda para que esta situación se resuelva lo antes posible, en resguardo de la salud pública y la higiene del lugar.

El sitio específico es la entrada de patrullas del Ministerio de Seguridad Pública, contiguo a la iglesia de la Vicaría de la Fuerza Pública, frente al Centro Comercial del Sur.

Yamira Soto Rodríguez, Zapote

Gente buena, honesta y capaz

Solo los ilusos pueden creer que gobernar para un partido y sus intereses hará crecer al país. Para que Costa Rica progrese, debe haber acuerdos y diálogo. Solo tendiendo puentes, se podrá salir adelante.

Todos los costarricenses, sin distinción política, esperamos que doña Laura Fernández use su capacidad, inteligencia y honestidad para gobernar no solo para los intereses de un partido, sino para el bienestar de toda la nación.

Solían repetir nuestros maestros, padres y abuelos: “Dime con quién andas y te diré quién eres”. Por eso, le pedimos a doña Laura que, en su gobierno, busque rodearse de gente buena, honesta y capaz. Si así ocurre, todos saldremos adelante y ella hará historia.

Álvaro Ed. Vallejo Fuentes, Heredia

Medidas del MEP

Desde hace mucho tiempo, se necesitaba una normativa del Ministerio de Educación que promoviera mayor formalidad en la presentación de los estudiantes, tanto en su forma de vestir como en sus modales y su manera de expresarse.

A veces se observa en la calle, en algunos estudiantes, conductas que no reflejan los valores que deberían fomentarse en los centros educativos.

Considero que las recientes medidas del MEP pueden ayudar a que nuestra educación recupere su esencia. No obstante, la formación comienza en el hogar, con la guía de madres y padres.

Ivette Hernández Zumbado, San Isidro de Heredia

