Cartas

La Tierra tan caliente como Venus

El físico británico Stephen Hawking proyectó que el clima terrestre alcanzará los 250 grados si no ocurren cambios radicales. Así se cumplirá el tan pronosticado fin del mundo

El afamado físico teórico y astrofísico Stephen Hawking (1942-2018) proyectó que el clima terrestre se tornará similar al de Venus, es decir, 250 grados.








